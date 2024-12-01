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昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

男星張致恆被拍到改行當外包工人。（圖／翻攝自微博、stevencheungIG）

▲男星張致恆被拍到改行當外包工人。（圖／翻攝自微博、stevencheungIG）

圖文／CTWANT

港星張致恒過去是男偶像團體Boy'z的一員，因爆出劈腿5女，甚至又有財務狀況，被港媒封「世紀渣男」，演藝事業也全毀，還拖累到了另名團員，最後他在2019年和女粉絲雯雯結婚，一連生下4子。不過，張致恒疑似入不敷出，先前才在Instagram貼出收款QR code求網友捐款，如今又被拍到改行當外包工人。

據了解，張致恒出道後花邊新聞不斷，直到和女星梁皓恩交往後，才沒再鬧出緋聞。沒想到，張致恒2019年7月無預警宣布閃婚生子，對象為粉絲「雯雯」，不久後被爆出「劈腿5女」，包括梁皓恩、圈外人Moon、C小姐、S小姐，事後他公開道歉，妻子雯雯也選擇原諒，2人於同年9月正式登記結婚。

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張致恒婚後一連生下4子，因負面形象導致工作不穩定，至今沒有一份職務可做超過半年，為了養活一家6口，他一度轉行賣情趣用品，也曾傳出因欠租遭房東驅趕。不僅如此，張致恒先前還在Instagram貼出收款QR code，求網友伸出援手，澄清他並非不工作，而是要照顧年幼的小孩無法出門，才出此下策。

此外，近日有網友在社群平台分享照片，發現現年40歲的張致恒似乎改行當外包工人，只見他身穿橙色工作服站在街頭，正在路邊進行接線工作，過程中表情相當專注，也沒發現有人在旁拍攝，讓原PO忍不住稱讚他的工作態度非常認真。據悉，香港外包工人的日薪約800港幣（約新台幣3336元）。

張致恒去年接受媒體訪問時首度提及現況，坦言自己因劈腿導致形象全毀，某次去市場買東西，不只旁邊的阿姨當面喊「渣男」，連走在路上都被嗆「想把你丟進垃圾桶！」張致恒透露，自己在找工作時，也曾被老闆以「影響公司形象」為由解僱，還遇過雇主看了他的身分證，隨即表明不聘用的狀況。

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