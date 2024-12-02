57歲王祖賢被野生捕獲！　粉絲邀合照還送抱抱

▲王祖賢時不時「下凡」，被粉絲在路邊捕獲。（圖／翻攝百度王祖賢吧、小紅書）

圖文／鏡週刊

王祖賢在《倩女幽魂》飾演「聶小倩」，經典銀幕形象傳頌至今，現年57歲的她息影多年，旅居加拿大潛心修佛，時不是會「下凡」在路邊被粉絲捕獲。近日她現身溫哥華市中心，被粉絲認出後，親切合照，離開前還給對方擁抱，粉絲形容她：「像鄰家姐姐一樣」。

一名網友近日在社群平台小紅書分享與王祖賢的自拍合照，可見王祖賢戴黑色口罩，梳了公主頭，長髮依舊，讓人聯想到她過去在電影中的樣子，看照片應該是由她掌鏡。

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原PO發文：「溫哥華野生捕獲女神王祖賢～就在今天～就在我們店！小賢自己超有親和力，就像和鄰家姐姐聊天一樣的…最後臨走還有抱抱…」並在留言區補充說，王祖賢當天下午5點左右去逛Jellycat商店，店裡沒什麼人。

原PO回憶：「小賢真的樸素，洗盡鉛華的感覺，不擦香水，不做美甲。我還問她來著『你也不做美甲呢』她搖頭說『我不喜歡』」。

▲王祖賢（左）在溫哥華商店與粉絲合照，還給對方擁抱。（圖／翻攝小紅書）

大批網友看了直呼羨慕，有曾經偶遇王祖賢的粉絲說，也曾在溫哥華遇見她，「除了漂亮還溫柔有禮貌」「永遠的女神」。還有人問原PO是如何說服王祖賢抱抱的？原PO回應：「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」

一名粉絲說：「退出影壇的明星，我最佩服的是王祖賢，她能自在的生活，到哪兒去都不怕，沒有偶像包袱。儘管她現在沒以前那麼美了，但大家都能理解，記憶中的她永遠是美麗的。」



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