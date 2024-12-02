ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

57歲王祖賢被野生捕獲！　粉絲邀合照還送抱抱

王祖賢時不時「下凡」，被粉絲在路邊捕獲。（翻攝百度王祖賢吧、小紅書）

▲王祖賢時不時「下凡」，被粉絲在路邊捕獲。（圖／翻攝百度王祖賢吧、小紅書）

圖文／鏡週刊

王祖賢在《倩女幽魂》飾演「聶小倩」，經典銀幕形象傳頌至今，現年57歲的她息影多年，旅居加拿大潛心修佛，時不是會「下凡」在路邊被粉絲捕獲。近日她現身溫哥華市中心，被粉絲認出後，親切合照，離開前還給對方擁抱，粉絲形容她：「像鄰家姐姐一樣」。

一名網友近日在社群平台小紅書分享與王祖賢的自拍合照，可見王祖賢戴黑色口罩，梳了公主頭，長髮依舊，讓人聯想到她過去在電影中的樣子，看照片應該是由她掌鏡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO發文：「溫哥華野生捕獲女神王祖賢～就在今天～就在我們店！小賢自己超有親和力，就像和鄰家姐姐聊天一樣的…最後臨走還有抱抱…」並在留言區補充說，王祖賢當天下午5點左右去逛Jellycat商店，店裡沒什麼人。

原PO回憶：「小賢真的樸素，洗盡鉛華的感覺，不擦香水，不做美甲。我還問她來著『你也不做美甲呢』她搖頭說『我不喜歡』」。

王祖賢（左）在溫哥華商店與粉絲合照，還給對方擁抱。（翻攝小紅書）

▲王祖賢（左）在溫哥華商店與粉絲合照，還給對方擁抱。（圖／翻攝小紅書）

大批網友看了直呼羨慕，有曾經偶遇王祖賢的粉絲說，也曾在溫哥華遇見她，「除了漂亮還溫柔有禮貌」「永遠的女神」。還有人問原PO是如何說服王祖賢抱抱的？原PO回應：「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」

一名粉絲說：「退出影壇的明星，我最佩服的是王祖賢，她能自在的生活，到哪兒去都不怕，沒有偶像包袱。儘管她現在沒以前那麼美了，但大家都能理解，記憶中的她永遠是美麗的。」


更多鏡週刊報導
網友台中捕獲野生王祖賢！　素顏背平價包答應合照超親民
會動的王祖賢出沒　16字獻祝福聲音都沒變
53歲王祖賢近照「髮量驚人」　網友：愈來愈像林青霞

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了

士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 王祖賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成
  2. 不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表
  3. 遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕　看12強腦袋閃一念頭
  4. 蕭閎仁斜槓賣房「入行120天第一間成交」　網湧入喊恭喜：電話快存
  5. 57歲王祖賢被野生捕獲！　粉絲邀合照還送抱抱
  6. 人氣樂團吉他手原來超會唱！　隊內有「寶藏歌手」全場驚豔了
  7. 許孟哲驚爆在陽台％％％「外面看得到」！　羞談夫妻恩愛事...小S：很刺激
  8. 馮紹峰被爆「擁演員新歡」女友正臉曝光！　十指交扣逛街全被拍
  9. 金曲製作人遊美「錯過大咖歌手」　邊玩邊工作合作超猛音樂人
  10. 累到抱著劉冠廷痛哭！孫可芳幫寶寶洗屁股「滿手血」嚇到崩潰

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366