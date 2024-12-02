記者吳睿慈／台北報導

樂團守夜人（Night Keepers）推出全新專輯《我以為宇宙跟我說好了 The Universe had promised me?》，隨著新作品推出，他們近日舉辦小型新歌分享會，邀請專輯共同製作人鍾承洋、音樂創作者們及各界好友共襄盛舉，更找來「創作才女」白安擔任主持人。活動上一口氣將專輯所有的歌帶著大家聽一遍，他們也準備了樂器現場表演4首新歌，令人驚豔的是，吉他手佳穎首度在專輯「獻聲」擔任主唱，讓眾人驚艷她深藏不露。

▲守夜人推出新專輯。（圖／放飛音樂提供）



新歌分享會上，守夜人帶來4首新歌，更公開分享內心世界，旭章說自己直至接近40歲才知道這件事，一但缺失被需要的感受，反而會感到迷失。專輯裡收錄的〈潛意識亂流〉邀請黃玠瑋擔任配唱製作人，鼓手其偉編合聲開口唱歌，他也直言：「練這個比練鼓還難！」

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▲守夜人舉辦新歌分享會，吉他手的歌聲令人驚艷。（圖／放飛音樂提供）



在〈覺得自己多餘的時候〉這首歌，吉他手佳穎更首度在專輯「獻聲」擔任主唱，讓眾人驚艷她深藏不露，旭章透露跟佳穎在歌聲的審美不太相同，儘管如此，卻為守夜人專輯增添了不同以往的元素。身為主唱的稚翎也分享這次在製作上多了很多全新的嘗試，尤其習慣獨自寫歌的旭章這次也與樂團—靈魂沙發的主唱本山共同完成了〈讓我難過是快樂〉。

▲白安為守夜人新歌分享會當主持人。（圖／放飛音樂提供）



而白安為守夜人新歌分享會擔任主持人，甫現身驚訝在場所有人，團長旭章透露兩人是因製作電影《女鬼橋2：怨鬼樓》主題曲而相識，「除了欣賞白安在音樂上的才華，我也有聽她的 Podcast，覺得她很會主持，感覺我們可以在台上有不同的火花，沒想到她超有義氣的很快就答應了我們，很謝謝她。」《我以為宇宙跟我說好了 The Universe had promised me?》已在各大數位音樂平台發行。