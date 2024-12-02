ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕上任101董事長後風波不斷，日前除了遭週刊踢爆不當開除員工，還被曝光過往在生日趴讓老公舔胸的豔照，掀起廣大討論。對此，她1日深夜坦言：「確實我被我婆婆唸了一頓！」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕艷照被週刊外洩後「被婆婆唸了一頓」。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

話鋒一轉，賈永婕透露婆婆唸的是「啊妳party這麼好玩怎麼都沒找我」，她連忙解釋週刊曝光的是10年前的生日派對照，「要費多少功夫、多少惡意念才找到這張陳年照。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只這樣，婆婆還唸「妳不要以為我不知道妳50歲生日party也很好玩，很多人都有參加」，但賈永婕哭笑不得地解釋，應該沒有人會邀請婆婆參加這種超嗨派對，「妳會請妳婆婆嗎？！」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕公開50歲生日趴的部分照片。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

婆婆聽完也覺得有道理，「賀啦！賀啦！妳就做自己」，接著掏出護身符送給賈永婕。除了婆婆，公公事後也傳了一張長輩圖鼓勵她，「一隻史努比配上人生就是要勇往直前（很潮的長輩圖）。」她坦言看了幾乎要噴淚，「謝謝我真正的公婆，你們的媳婦比較另類，辛苦了，謝謝支持！」

賈永婕臉書全文：

跟大家分享一下這個星期最暖心的事情。很多人想知道我真正的公公婆婆有什麼反應！
確實我被我婆婆唸了一頓！
啊你party 這麼好玩怎麼都沒找我？拜託媽媽鏡週刊登的照片是10年前我40歲生日耶⋯⋯要費多少功夫、多少惡意念才找到這張陳年照
你不要以為我不知道你50歲生日party 也很好玩，很多人都有參加！
媽媽你是我婆婆應該沒有人這種high 趴會邀請婆婆的吧！你會請你婆婆嗎？
⋯⋯⋯⋯賀啦！賀啦！你就做自己，但是護身符帶著。她默默給我護身符！
直播第二天早上收到公公傳來的長輩圖：一隻史努比配上人生就是要勇往直前（很潮的長輩圖）
我幾乎要噴淚
謝謝我真正的公婆，你們的媳婦比較另類，辛苦了，謝謝支持！
賈董從第一天上班就All in了，現在我會加倍All in !
#50是一個兔女郎IP
#50歲生日真的超嗨最high大咖16蹲但是我要問問可否公開
#還有猛男跳大小姐全都是我的猛男好友我老公上網訂的洞洞裝現在還有一堆在我家

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

峮峮粉色球衣現身日本球場熱舞畫面曝！　球迷嗨：進軍日本了嗎？

峮峮粉色球衣現身日本球場熱舞畫面曝！　球迷嗨：進軍日本了嗎？

三上悠亞曬「緊身白吊嘎」居家火辣照！　竟被評：超像台灣阿桑

三上悠亞曬「緊身白吊嘎」居家火辣照！　竟被評：超像台灣阿桑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 五熊深夜「突呼吸不過來」掛急診！回台才發病：完了 全身無力近況曝
  2. 韓啦啦隊女神體驗台式洗衣「頭塞進洗衣機」！　傻眼畫面吸9萬人朝聖
  3. 快訊／前AKB48橫山由依突宣布結婚了！嫁大7歲男星　粉絲震撼心碎
  4. 鹿晗直播怒砲黑粉「公開帳號公審」我就是囂張！　對方下場超慘道歉了
  5. 張棋惠突「持續性耳鳴36小時」！連看5醫生崩潰了　驚見耳內恐怖1幕
  6. 賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她
  7. 邊佑錫確定再演浪漫新作「女主角是IU」！　失意皇族戀上富千金
  8. 日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻
  9. 美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝
  10. 消失5年首曝原因！　《灰姑娘的姐姐》千正明全家「遭經紀人詐騙」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366