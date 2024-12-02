賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕上任101董事長後風波不斷，日前除了遭週刊踢爆不當開除員工，還被曝光過往在生日趴讓老公舔胸的豔照，掀起廣大討論。對此，她1日深夜坦言：「確實我被我婆婆唸了一頓！」

▲賈永婕艷照被週刊外洩後「被婆婆唸了一頓」。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



話鋒一轉，賈永婕透露婆婆唸的是「啊妳party這麼好玩怎麼都沒找我」，她連忙解釋週刊曝光的是10年前的生日派對照，「要費多少功夫、多少惡意念才找到這張陳年照。」

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不只這樣，婆婆還唸「妳不要以為我不知道妳50歲生日party也很好玩，很多人都有參加」，但賈永婕哭笑不得地解釋，應該沒有人會邀請婆婆參加這種超嗨派對，「妳會請妳婆婆嗎？！」

▲賈永婕公開50歲生日趴的部分照片。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



婆婆聽完也覺得有道理，「賀啦！賀啦！妳就做自己」，接著掏出護身符送給賈永婕。除了婆婆，公公事後也傳了一張長輩圖鼓勵她，「一隻史努比配上人生就是要勇往直前（很潮的長輩圖）。」她坦言看了幾乎要噴淚，「謝謝我真正的公婆，你們的媳婦比較另類，辛苦了，謝謝支持！」

賈永婕臉書全文：

跟大家分享一下這個星期最暖心的事情。很多人想知道我真正的公公婆婆有什麼反應！

確實我被我婆婆唸了一頓！

啊你party 這麼好玩怎麼都沒找我？拜託媽媽鏡週刊登的照片是10年前我40歲生日耶⋯⋯要費多少功夫、多少惡意念才找到這張陳年照

你不要以為我不知道你50歲生日party 也很好玩，很多人都有參加！

媽媽你是我婆婆應該沒有人這種high 趴會邀請婆婆的吧！你會請你婆婆嗎？

⋯⋯⋯⋯賀啦！賀啦！你就做自己，但是護身符帶著。她默默給我護身符！

直播第二天早上收到公公傳來的長輩圖：一隻史努比配上人生就是要勇往直前（很潮的長輩圖）

我幾乎要噴淚

謝謝我真正的公婆，你們的媳婦比較另類，辛苦了，謝謝支持！

賈董從第一天上班就All in了，現在我會加倍All in !

#50是一個兔女郎IP

#50歲生日真的超嗨最high大咖16蹲但是我要問問可否公開

#還有猛男跳大小姐全都是我的猛男好友我老公上網訂的洞洞裝現在還有一堆在我家