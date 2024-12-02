許孟哲驚爆在陽台％％％「外面看得到」！　羞談夫妻恩愛事...小S：很刺激

記者孟育民／台北報導

許孟哲2019年和趙孟姿結婚，婚後育有女兒Doreen及兒子Liam，但夫妻倆仍感情甜蜜，時常放閃。他日前在節目《小姐不熙娣》被挖夫妻私密事地點，小S追問「有在車子上嗎？」他大方承認有過，更語出驚人兩人曾在陽台發生關係，讓眾人都嚇壞！

▲許孟哲自爆曾在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

談到性事話題，何如芸先說自己到處都可以，也曾在車子上，「在很小的空間很刺激，就很像男人找小三，又要刺激又要盡興。」小S把問題丟給許孟哲「講一個最奇怪的地點」，許孟哲則害羞說：「陽台，外面是看得到的，當然是晚上，不是光天化日那種大太陽。」話一出讓全場驚呆，小S更興奮表示：「我知道陽台很刺激！」

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▲▼許孟哲話一出嚇壞在場人 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

侯昌明加碼爆自己在國外也曾在陽台發生過關係，「我們就一戶一個大陽台，陽台裡面還有躺椅，旁邊還有泡水....。」不過卻被小S吐槽說：「不要以為你講這麼細節，我們就會相信你哦。」似乎不相信侯昌明說的話。

▲侯昌明也分享自己的例子。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

另外，許孟哲如今是兩個孩子的爸，他說長時間都關注在小孩身上，導致疏忽自己的運動和保養，「我現在衣服尺寸已經大了兩個尺寸，我胖很多，以前很長時間運動，那時候身形就六塊肌，現在就是一個很幸福的狀況去發展。」



