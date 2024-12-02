ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許孟哲驚爆在陽台％％％「外面看得到」！　羞談夫妻恩愛事...小S：很刺激

記者孟育民／台北報導

許孟哲2019年和趙孟姿結婚，婚後育有女兒Doreen及兒子Liam，但夫妻倆仍感情甜蜜，時常放閃。他日前在節目《小姐不熙娣》被挖夫妻私密事地點，小S追問「有在車子上嗎？」他大方承認有過，更語出驚人兩人曾在陽台發生關係，讓眾人都嚇壞！

▲▼許孟哲自爆在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲許孟哲自爆曾在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

談到性事話題，何如芸先說自己到處都可以，也曾在車子上，「在很小的空間很刺激，就很像男人找小三，又要刺激又要盡興。」小S把問題丟給許孟哲「講一個最奇怪的地點」，許孟哲則害羞說：「陽台，外面是看得到的，當然是晚上，不是光天化日那種大太陽。」話一出讓全場驚呆，小S更興奮表示：「我知道陽台很刺激！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許孟哲自爆在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼許孟哲話一出嚇壞在場人 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼許孟哲自爆在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

侯昌明加碼爆自己在國外也曾在陽台發生過關係，「我們就一戶一個大陽台，陽台裡面還有躺椅，旁邊還有泡水....。」不過卻被小S吐槽說：「不要以為你講這麼細節，我們就會相信你哦。」似乎不相信侯昌明說的話。

▲▼許孟哲自爆在陽台％％％ 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲侯昌明也分享自己的例子。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

另外，許孟哲如今是兩個孩子的爸，他說長時間都關注在小孩身上，導致疏忽自己的運動和保養，「我現在衣服尺寸已經大了兩個尺寸，我胖很多，以前很長時間運動，那時候身形就六塊肌，現在就是一個很幸福的狀況去發展。」


 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了

士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許孟哲, 趙孟姿, 小S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馮紹峰被爆「擁演員新歡」女友正臉曝光！　十指交扣逛街全被拍
  2. 金曲製作人遊美「錯過大咖歌手」　邊玩邊工作合作超猛音樂人
  3. 累到抱著劉冠廷痛哭！孫可芳幫寶寶洗屁股「滿手血」嚇到崩潰
  4. 《乒乓男孩》全台票房破1500萬　「徐若瑄驚喜現身」高雄包場！
  5. 韓瑜丟直球告白柯叔元！　他藏心意「忍痛拒絕」被抓包前妻還活著
  6. 正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他
  7. 李章宇《我獨》太紅！首曝未婚6年趙惠元原因　網歪樓：原來非單身？
  8. 擊掌總統熱跳〈台灣尚勇〉爆紅！真實身份是啦啦隊女神　陪同中華隊遊行
  9. 跟王柏傑演同部韓片互動曝光　林柏宏「看新聞才知」謝欣穎傳分手
  10. ETtoday高校街舞嘉年華票數破56K　耕莘專校霸榜領先！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366