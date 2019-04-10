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BL泰劇《他在清明來看我》4鮮肉演員全來了！　5月見面會撩台粉

記者蕭采薇／綜合報導

BL泰劇《他在清明來看我》敘述清新人鬼戀，劇中的兩位主角Singto與Ohm在泰國知名度十分高，在海外的名氣也很響亮。《他》劇主要演員Singto、Ohm、Golf（Sing飾演），以及 Jeng（Gunsmile飾演）將在5月11日，來台舉辦《Come to me》戲劇粉絲見面會，與台灣粉絲同樂。

▲▼泰劇《他在清明來看我》主要演員Singto、Ohm、Golf（Sing飾演），以及 Jeng（Gunsmile飾演）將在5月11日來台舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

▲泰劇《他在清明來看我》主要演員（左起）Singto、Ohm將來台會粉絲。（圖／LINE TV提供）

《他在清明來看我》描述Mez（Singto飾演）過世後，沒有人去墳前看過他，直到10多歲的小男孩Than（Ohm飾演）來到了Mez附近的墓，竟看得到Mez，兩人開始有了交流。Than長大後跟Mez產生了感情，Than的兩位好友Golf（Sing 飾）、Prince（Chimon飾），想一同幫助Mez找到死亡的內幕，而Mez的好朋友則是同樣身為鬼魂的Jeng（Gunsmile飾）。

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▲▼泰劇《他在清明來看我》主要演員Singto、Ohm、Golf（Sing飾演），以及 Jeng（Gunsmile飾演）將在5月11日來台舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

▲泰劇《他在清明來看我》主角Singto在泰國人氣很高。（圖／LINE TV提供）

24歲的Singto已經有相當多的演出經驗，著名戲劇還包含《一年生》、《一年生2》，Ohm得知兩人要一起對戲時，非常緊張激動，也懷疑過自己是否可以做得到，而兩人的初次見面，Ohm笑說：「Singto第一次見面就主動跟我說話，我問吃飽沒，之前都不認識，他應該不知道我是誰，當下我心裡很感動，拍戲的過程中也給我建議，一直幫助我。」

▲▼泰劇《他在清明來看我》主要演員Singto、Ohm、Golf（Sing飾演），以及 Jeng（Gunsmile飾演）將在5月11日來台舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

▲泰劇《他在清明來看我》主角Ohm在劇中看的到鬼魂。（圖／LINE TV提供）

「Come to me」戲劇粉絲見面會，可以親見Singto、Ohm、Sing、Gunsmile四位大男孩的滿滿魅力，四人將重現戲劇經典橋段，玩戲劇主題遊戲，還將與粉絲互動擊掌並有機會獲得簽名海報。門票將於4月16日起於ibon售票，購票資訊請上LINE TV官方臉書。《他在清明來看我》LINE TV 每週四晚上9點與泰國同步跟播。

▲▼泰劇《他在清明來看我》主要演員Singto、Ohm、Golf（Sing飾演），以及 Jeng（Gunsmile飾演）將在5月11日來台舉辦粉絲見面會。（圖／LINE TV提供）

▲泰劇《他在清明來看我》飾演鬼魂的Gunsmile也將來台。（圖／LINE TV提供）

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