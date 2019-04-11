「屏東三大日音樂節」卡司爆強！三大天后＋魏如萱產後首唱　網揪團：衝了

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屏東一年一度的「屏東三大日音樂節」即將在4月12日到14日盛大登場！這次由三大天后萬芳、楊乃文與A-Lin分別擔任三天的壓軸卡司，其中還有「娃娃」魏如萱產後首演，超強表演陣容完全不售票，主打歌迷免費入場，讓網友大讚「太佛心！」紛紛揪團要衝屏東。而屏東縣政府也呼籲全台粉絲快訂車票預留假期，以免錯過這難得的超強卡司！

▲萬芳、A-Lin、魏如萱與楊乃文將登上屏東音樂節。（圖／三立提供、翻攝自微博）

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前年屏東縣政府在縣立體育館廣場舉辦MV音樂會，以流行金曲帶領民眾回味經典，二天活動人潮爆滿，廣受好評，讓許多人念念不忘。因此，去年活動舉辦時即擴大規模為「屏東三大日音樂節」，除了連辦三天外，每天還都能欣賞到不同類型的音樂演出，就連活動名稱「三大日」也代表了3大意涵，包括「春」天的春字、代表「好日子」的台語「大日」以及連續辦理3天，希望每年「春天的時候挑選好日子連聽三天好音樂」。

而今年邁入第三屆的屏東三大日卡司名單中，最令人期待的就是萬芳和「娃娃」魏如萱。魏如萱去年下半年因生產而暫時休息的她，準備開工賺奶粉錢，產後復出的首次表演獻給屏東；而萬芳更是將一票難求的「時間仍然繼續在走」小巨蛋演唱會，原汁原味獻給粉絲，讓粉絲十分期待看到她的演出。另外，鮮少在大型戶外音樂晚會演出的「音樂女爵」楊乃文，近期在大陸節目《歌手2019》一炮而紅，當接受到縣府邀請立馬排除檔期演出，而且這也是她首度在屏東演唱，希望把自己最好的演出呈現給大家。

其中，在復古音樂會「阿姨的少女時代」擔任壓軸的萬芳也透露，其實自己和台下很多婆媽粉絲少女時代聽的歌應該都差不多，所以這次會挑選鳳飛飛、鄧麗君、蔡琴，以及自己的經典歌曲「新不了情」等歌曲演出，希望90後的粉絲也記得來朝聖！另外，萬芳還小小透露表示，演出當天節目還有特別設計驚喜，將會與神秘嘉賓一起唱經典「愛情限時批」及搭配熱情舞蹈。

屏東縣政府表示，今年屏東三大日音樂節為了滿足不同粉絲，音樂節主打復古、搖滾、文青為主題來打造三天不同的音樂會活動。首日「阿姨的少女時代」以播放經典MV音樂為主，並由萬芳擔任壓軸演唱多首經典歌曲；第二日「來這別繫零估帶」以搖滾音樂為主，有小男孩樂團、吿五人、Tizzy Bac、楊乃文；第三日「文青唱歌不啪呆」則邀請了許書豪、蕭秉治 廷廷、魏如萱、A-Lin，三天超強卡司陪您渡過既搖滾又浪漫的春天！

▲▼Tizzy Bac、吿五人等超重量卡司將嗨翻屏東！

由於平常少有機會在公開場合聽這幾位大咖歌手演唱，就算想要去演唱會，門票也是超難搶，甚至是一票難求，這次三大日音樂節很難得邀請到超強卡司，而且還是免費入場，粉絲們不趁現在衝一波，還要等到什麼時候！除了聽音樂，現場還有文創胖卡市集，讓你有得聽又有得逛。不過要注意的是，活動期間時，體育場旁的仁愛路將於4/13 零時至4/15上午5時進行封路。相關交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。

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