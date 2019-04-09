ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華語歌壇首例！蔡依林新歌玩ARG遊戲　8分鐘燒腦解謎網跪了

記者盧薇淩／台北報導

天后「Jolin」蔡依林新歌《紅衣女孩》MV日前推出，從上線前一天，小S就登報「道歉」蔡依林，成功炒作話題，MV找來王柏傑與小S出演，聳動劇情成功吸睛，但其實在MV上線前，唱片公司索尼音樂就精心製作了《紅衣女孩 ARG 的解謎遊戲》，讓歌迷透過社群互動解謎闖關，贏家就能獲得首映會門票。

▲▼ 蔡依林ARG遊戲 。（圖／翻攝臉書、Youtube）

▲蔡依林新歌結合ARG遊戲。（圖／翻攝臉書、Youtube）

請繼續往下閱讀...

此ARG線索在上月起，就在索尼音樂臉書專頁陸續釋出，粉絲需從網址、文字甚至程式碼解鎖，其中更包含圖像、照片等極需機智動腦，不少關卡玩起來太燒腦，全長8分鐘的解謎影片8日釋出，就連天后本人看了影片都說：「頭好痛，快把姐的斧頭拿來便是！」並幽默說：「粉絲不好當、首腦也不好當。」

▲▼ 蔡依林ARG遊戲 。（圖／翻攝臉書、Youtube）

▲照片及文字都藏了許多線索。（圖／翻攝臉書）

這款由唱片公司製作的解謎遊戲，不少粉絲玩起來直呼很有水準，還表示：「該不會是赤燭做的解謎吧」、「讓我想起前陣子的《還願》」，但華語樂壇目前的宣傳形式，蔡依林可說是第一人結合ARG實境遊戲，懂得搭配時下最新夯話題，燒錢也燒創意，讓粉絲忍不住說：「華語樂壇發片會這樣搞的也只有妳了」、「只有蔡依林能超越蔡依林」。

▲▼ 蔡依林ARG遊戲 。（圖／翻攝臉書、Youtube）

▲▼索尼音樂先前陸續曝光提示，8日解鎖影片公開。（圖／翻攝臉書、Youtube）

▲▼ 蔡依林ARG遊戲 。（圖／翻攝臉書、Youtube） 

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

推薦閱讀

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

辛尤里「穿這樣搭高鐵」　超大尺度辣翻…網看傻：好誇張

辛尤里「穿這樣搭高鐵」　超大尺度辣翻…網看傻：好誇張

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

雷／《我們與惡的距離》槍聲響！　賈靜雯和她互譙2分鐘超虐「評論一面倒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出…網驚呆

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

馮提莫「耳下3cm短髮照」曝光！　齊眉短瀏海神逆齡驚呆4萬人

劉在錫為大火災民捐5000萬！網民狂酸太少：是在開玩笑嗎

《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

辛尤里「穿這樣搭高鐵」　超大尺度辣翻…網看傻：好誇張

GFRIEND老么Umji瘦成V字臉！攝影由下往上拍...照片超扯

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, 紅衣女孩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 討厭了10年《暮光之城》　羅伯派汀森「改觀了」揭背後原因
  2. 西城男孩「獨寵亞洲粉絲」演唱會搶先看　承諾：絕對會唱經典！
  3. 94不開冷氣！盧廣仲省電費放大絕　「赤腳站超商飲料櫃」
  4. 正妹空姐誤穿S號洋裝「拉鍊卡住」！　正面照「北半球掉出」太犯規
  5. Psy旗下藝人合照超溫馨！粉絲欣慰：還好泫雅離開Cube了
  6. F.I.R新主唱被酸潛規則上位！友也被圍剿..22歲新人崩潰爆哭
  7. 華語歌壇首例！蔡依林新歌玩ARG遊戲　8分鐘燒腦解謎網跪了
  8. 泰版《杉杉來了》女主角「清新笑眼崩壞」　網驚：她填充了什麼？
  9. 集郵女神住家失火「廚房全毀」　爆怒：總算看清楚這個人！
  10. 柯佳嬿學生頭太正！　張書豪緊張卡詞「跳針35次」狂NG

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366