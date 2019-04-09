華語歌壇首例！蔡依林新歌玩ARG遊戲　8分鐘燒腦解謎網跪了

記者盧薇淩／台北報導

天后「Jolin」蔡依林新歌《紅衣女孩》MV日前推出，從上線前一天，小S就登報「道歉」蔡依林，成功炒作話題，MV找來王柏傑與小S出演，聳動劇情成功吸睛，但其實在MV上線前，唱片公司索尼音樂就精心製作了《紅衣女孩 ARG 的解謎遊戲》，讓歌迷透過社群互動解謎闖關，贏家就能獲得首映會門票。

▲蔡依林新歌結合ARG遊戲。（圖／翻攝臉書、Youtube）

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此ARG線索在上月起，就在索尼音樂臉書專頁陸續釋出，粉絲需從網址、文字甚至程式碼解鎖，其中更包含圖像、照片等極需機智動腦，不少關卡玩起來太燒腦，全長8分鐘的解謎影片8日釋出，就連天后本人看了影片都說：「頭好痛，快把姐的斧頭拿來便是！」並幽默說：「粉絲不好當、首腦也不好當。」

▲照片及文字都藏了許多線索。（圖／翻攝臉書）

這款由唱片公司製作的解謎遊戲，不少粉絲玩起來直呼很有水準，還表示：「該不會是赤燭做的解謎吧」、「讓我想起前陣子的《還願》」，但華語樂壇目前的宣傳形式，蔡依林可說是第一人結合ARG實境遊戲，懂得搭配時下最新夯話題，燒錢也燒創意，讓粉絲忍不住說：「華語樂壇發片會這樣搞的也只有妳了」、「只有蔡依林能超越蔡依林」。

▲▼索尼音樂先前陸續曝光提示，8日解鎖影片公開。（圖／翻攝臉書、Youtube）