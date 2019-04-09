郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

記者許皓婷／綜合報導
藝人郭彥甫近年來將多數心力投入畫作，不過他8日晚間卻突然在臉書直播中爆哭，稱自己花了許多時間在畫畫上，沒了社交生活，頻說在台灣當藝術家是一件很難很難的事情，疑似遇上瓶頸，引起外界關心，曹西平得知後則怒斥：「你有什麼好哭的！」
▲郭彥甫崩潰爆哭，曹西平得知後相當關心。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫、曹西平）
郭彥甫8日晚間開直播聊天，稱自己因為畫畫失去了社交生活，沒了與朋友相處的時間，更一度悲從中來，稱追夢過程非常辛苦，但還是堅持要畫畫，「我只有在畫畫的時候才能做自己，如果沒有畫畫，我應該去自殺了。」說到傷心處甚至掩面痛哭，認為自己不夠努力、不會取巧應該去自殺，雖然最後他的情緒已經有所緩和，但粉絲看了還是非常擔心，紛紛留言關心並鼓勵他。
曹西平得知郭彥甫開直播崩潰後，他9日在FB發文：「你什麼都比我多，你還有什麼好哭的，該哭的應該是我吧！」並認為對方朋友肯定比自己多，甚至還有家人和太太，他無奈感嘆：「我有什麼，就是一個資深老偶像在那邊為了生活在打拼。」他更怒斥男方：「你還這麼年輕說什麼死不死的問題，自殺不自殺的話題。」
▲曹西平鼓勵郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）
而曹西平也不忘鼓勵郭彥甫：「就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊！你還有很多路可以走啊，千萬不要否定自己了。」他也感嘆藝術家的路真的不好走，並暖心向對方喊話：「堅持做自己想做的事情，大家都給你加油！彥甫加油！」
【曹西平FB全文】
你什麼都比我多你還有什麼好哭的
該哭的應該是我吧
朋友你肯定比我多
家人你有
太太你有
我有什麼
就是ㄧ個資深老偶像在那邊為了生活在打拼
我的一生太多心酸了說都說不完
掙扎痛苦辛苦再過每ㄧ天
我真的不想說而已因為我的眼淚已經哭到沒有眼淚了，
你還這麼年輕說什麼死不死的問題自殺不自殺的話題，
挫折又如何人生低潮又怎樣
不要嘴巴說你太太很好沒有她就沒有你
那你更要好好為了她堅強勇敢朝目標前進，
藝術家誰不孤單誰不寂寞
邁向成功之路本來就要犧牲很多事情的，
這幾天清明節我的心情本來就不是很好，
剛剛看到你的直播讓我更憂鬱了
哭成這樣子真的是要怎樣啊
難道你是要逼我這老人去死啊
我已經活得夠憂鬱夠不快樂了
讓我星期一看到這個真的更憂鬱
哎
就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊
你還有很多路可以走啊
千萬不要否定自己了
你大概ㄧ個人待在畫室創作太孤寂了
想著想著悲從中來
藝術家的路真的很不好走
堅持做自己想做的事情
大家都給你加油！
彥甫加油！
❤
#很憂鬱的星期一
#四哥拍攝的照片
#四哥我也沒有放棄我自己我很勇敢的在活
#藝術家本來就是孤單的
#郭彥甫