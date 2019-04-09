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郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

記者許皓婷／綜合報導

藝人郭彥甫近年來將多數心力投入畫作，不過他8日晚間卻突然在臉書直播中爆哭，稱自己花了許多時間在畫畫上，沒了社交生活，頻說在台灣當藝術家是一件很難很難的事情，疑似遇上瓶頸，引起外界關心，曹西平得知後則怒斥：「你有什麼好哭的！」

▲曹西平斥郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫、曹西平）

▲郭彥甫崩潰爆哭，曹西平得知後相當關心。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫、曹西平）

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郭彥甫8日晚間開直播聊天，稱自己因為畫畫失去了社交生活，沒了與朋友相處的時間，更一度悲從中來，稱追夢過程非常辛苦，但還是堅持要畫畫，「我只有在畫畫的時候才能做自己，如果沒有畫畫，我應該去自殺了。」說到傷心處甚至掩面痛哭，認為自己不夠努力、不會取巧應該去自殺，雖然最後他的情緒已經有所緩和，但粉絲看了還是非常擔心，紛紛留言關心並鼓勵他。

曹西平得知郭彥甫開直播崩潰後，他9日在FB發文：「你什麼都比我多，你還有什麼好哭的，該哭的應該是我吧！」並認為對方朋友肯定比自己多，甚至還有家人和太太，他無奈感嘆：「我有什麼，就是一個資深老偶像在那邊為了生活在打拼。」他更怒斥男方：「你還這麼年輕說什麼死不死的問題，自殺不自殺的話題。」

▲曹西平斥郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫、曹西平）

▲曹西平鼓勵郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

而曹西平也不忘鼓勵郭彥甫：「就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊！你還有很多路可以走啊，千萬不要否定自己了。」他也感嘆藝術家的路真的不好走，並暖心向對方喊話：「堅持做自己想做的事情，大家都給你加油！彥甫加油！」

【曹西平FB全文】

你什麼都比我多你還有什麼好哭的
該哭的應該是我吧
朋友你肯定比我多
家人你有
太太你有
我有什麼
就是ㄧ個資深老偶像在那邊為了生活在打拼
我的一生太多心酸了說都說不完
掙扎痛苦辛苦再過每ㄧ天
我真的不想說而已因為我的眼淚已經哭到沒有眼淚了，
你還這麼年輕說什麼死不死的問題自殺不自殺的話題，
挫折又如何人生低潮又怎樣
不要嘴巴說你太太很好沒有她就沒有你
那你更要好好為了她堅強勇敢朝目標前進，
藝術家誰不孤單誰不寂寞
邁向成功之路本來就要犧牲很多事情的，
這幾天清明節我的心情本來就不是很好，
剛剛看到你的直播讓我更憂鬱了
哭成這樣子真的是要怎樣啊
難道你是要逼我這老人去死啊
我已經活得夠憂鬱夠不快樂了
讓我星期一看到這個真的更憂鬱

就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊
你還有很多路可以走啊
千萬不要否定自己了
你大概ㄧ個人待在畫室創作太孤寂了
想著想著悲從中來
藝術家的路真的很不好走
堅持做自己想做的事情
大家都給你加油！
彥甫加油！

#很憂鬱的星期一
#四哥拍攝的照片
#四哥我也沒有放棄我自己我很勇敢的在活
#藝術家本來就是孤單的
#郭彥甫

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