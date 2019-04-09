郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

記者許皓婷／綜合報導

藝人郭彥甫近年來將多數心力投入畫作，不過他8日晚間卻突然在臉書直播中爆哭，稱自己花了許多時間在畫畫上，沒了社交生活，頻說在台灣當藝術家是一件很難很難的事情，疑似遇上瓶頸，引起外界關心，曹西平得知後則怒斥：「你有什麼好哭的！」

▲郭彥甫崩潰爆哭，曹西平得知後相當關心。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫、曹西平）



請繼續往下閱讀...

郭彥甫8日晚間開直播聊天，稱自己因為畫畫失去了社交生活，沒了與朋友相處的時間，更一度悲從中來，稱追夢過程非常辛苦，但還是堅持要畫畫，「我只有在畫畫的時候才能做自己，如果沒有畫畫，我應該去自殺了。」說到傷心處甚至掩面痛哭，認為自己不夠努力、不會取巧應該去自殺，雖然最後他的情緒已經有所緩和，但粉絲看了還是非常擔心，紛紛留言關心並鼓勵他。

曹西平得知郭彥甫開直播崩潰後，他9日在FB發文：「你什麼都比我多，你還有什麼好哭的，該哭的應該是我吧！」並認為對方朋友肯定比自己多，甚至還有家人和太太，他無奈感嘆：「我有什麼，就是一個資深老偶像在那邊為了生活在打拼。」他更怒斥男方：「你還這麼年輕說什麼死不死的問題，自殺不自殺的話題。」

▲曹西平鼓勵郭彥甫。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）



而曹西平也不忘鼓勵郭彥甫：「就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊！你還有很多路可以走啊，千萬不要否定自己了。」他也感嘆藝術家的路真的不好走，並暖心向對方喊話：「堅持做自己想做的事情，大家都給你加油！彥甫加油！」

【曹西平FB全文】

你什麼都比我多你還有什麼好哭的

該哭的應該是我吧

朋友你肯定比我多

家人你有

太太你有

我有什麼

就是ㄧ個資深老偶像在那邊為了生活在打拼

我的一生太多心酸了說都說不完

掙扎痛苦辛苦再過每ㄧ天

我真的不想說而已因為我的眼淚已經哭到沒有眼淚了，

你還這麼年輕說什麼死不死的問題自殺不自殺的話題，

挫折又如何人生低潮又怎樣

不要嘴巴說你太太很好沒有她就沒有你

那你更要好好為了她堅強勇敢朝目標前進，

藝術家誰不孤單誰不寂寞

邁向成功之路本來就要犧牲很多事情的，

這幾天清明節我的心情本來就不是很好，

剛剛看到你的直播讓我更憂鬱了

哭成這樣子真的是要怎樣啊

難道你是要逼我這老人去死啊

我已經活得夠憂鬱夠不快樂了

讓我星期一看到這個真的更憂鬱

哎

就算藝術家當不成也不要這麼憂鬱啊

你還有很多路可以走啊

千萬不要否定自己了

你大概ㄧ個人待在畫室創作太孤寂了

想著想著悲從中來

藝術家的路真的很不好走

堅持做自己想做的事情

大家都給你加油！

彥甫加油！

❤

#很憂鬱的星期一

#四哥拍攝的照片

#四哥我也沒有放棄我自己我很勇敢的在活

#藝術家本來就是孤單的

#郭彥甫