野生隋棠逛百貨「媽媽力爆發」！　見兒女反應…Tony落寞癟嘴了

記者劉宜庭／綜合報導

女星隋棠在結婚後，陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，忙碌工作之餘，也不忘陪伴小孩。近來，她帶著孩子們外出，現身位於南港的百貨購物中心逛街時，媽媽力頓時大爆發，雙手空位全被兒女占滿，溫馨畫面融化眾人，卻也讓老公Tony無奈癟嘴了。

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▲隋棠在2015年結婚，4年內陸續生下3個孩子。（圖／翻攝自隋棠臉書）

Tony平時常在社群網站分享家庭生活，8日和隋棠一起，帶著Max、Lucy現身南港CITYLINK商場逛街。然而，在他當晚PO出的影片中，卻只見隋棠單手抱著Lucy，另外一隻手則牽著Max，獨留Tony一個人走在前頭。

雖然隋棠媽媽力爆發畫面被讚超有愛，然而雙手空空的Tony親睹這一幕，錄影時仍忍不住將鏡頭轉向自己，臉上立刻露出落寞表情癟嘴，無奈表示：「還是沒有人要牽爸爸的手…。」事後，隋棠也轉發影片，向廣大爸媽網友們求助，「請教前輩，以後老三加入黏踢踢行列怎麼解？」

▲隋棠逛百貨一手牽Max、一手抱Lucy。（圖／翻攝自Instagram／Tony）



▲沒人要牽爸爸…Tony落寞癟嘴了。（圖／翻攝自Instagram／Tony）

事實上，隋棠先前受訪時就曾提到，如今Max、Lucy正處於爭寵階段，導致她出門都不得閒，只要抱了一個，另一個也會黏過來。有時她手上拿滿東西，小孩還是要她伸出小姆指來牽，這樣也很開心，「爸爸比較傷心，他們不知道為何現在很黏我，他就負責照顧最小的。」