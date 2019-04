GFRIEND辦見面會　暖場音樂「卻播BLACKPINK」粉絲開戰罵翻！

記者張筱涵/綜合報導

南韓女團GFRIEND日前到印尼雅加達舉辦見面會時多災多難,因為商場擠入太多人潮導致活動中斷,臨時被請下台外,暖場的舞團竟然還是跳BLACKPINK的舞蹈,讓粉絲和網友都相當傻眼。

▲GFRIEND在6日於印尼舉辦活動。(圖/翻攝自GFRIEND臉書)

GFRIEND在6日於雅加達舉辦美妝品牌的見面會,高人氣之下吸引大批民眾前往觀看支持,整個商場被人潮塞得滿滿滿,不只台下的椅子被任意搬動,人群還彼此推擠造成部分粉絲暈倒。站在台上的成員們目睹一切都相當擔心,隊長所願還走到身體不適的粉絲表示關心,並且一直蹲在旁邊陪伴。

▲所願走到身體不適的粉絲旁邊關心。(圖/翻攝自推特)

由於場面失控到許多人不停往舞台方向推擠,為了安全問題主持人請GFRIEND先下台,對現場粉絲說必須遵守規則否則活動有可能就此取消。活動進行流程也非常混亂,暖場舞團跳的是BLACKPINK《PLAYING WITH FIRE》,原本GFRIEND預定要表演的是《Time for the moon night》也被誤播成《Me Gustas Tu》。

▲▼暖場舞台跳BLACKPINK《PLAYING WITH FIRE》(上),GFRIEND表演歌曲被放錯(下)。(圖/翻攝自推特)

一連串失控情況發生,不只現場粉絲和民眾不滿,許多網友看了當天的影片也都很不開心,「在GFRIEND場跳BLACKPINK是認真的嗎」、「真不敢相信她們有這個膽在GFRIEND的活動跳BLACKPINK的歌,GFRIEND會怎麼想?整場見面會就是一團糟」,不過也有人出來緩頻說當時的音樂是隨機播放的,暖場舞團也有跳到GFRIEND的歌。