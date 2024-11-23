鄭伊健唱「《古惑仔》2神曲」全場正嗨　他卻突宣布：演唱會結束！

記者蔡琛儀／高雄報導

香港天王鄭伊健今晚在高雄開唱，是他出道37年在台灣第一次辦的大型個唱於他過去以許多經典港片角色為台灣歌迷所熟知，舉凡《古惑仔》系列、《風雲-雄霸天下》等，今晚他也不忘獻唱〈友情歲月〉、〈甘心替代你〉、〈風雲義〉等，讓他一下變身《古惑仔》中的陳浩南，下一秒又成了《風雲》的聶風，尤其〈友情歲月〉、〈甘心替代你〉的前奏一下，現場立刻爆出陣陣尖叫，掀起歌迷滿滿回憶殺。

▲鄭伊健高雄開唱嗨翻全場。（圖／記者蔡琛儀攝）

開場鄭伊健化身為情歌王子及歌舞劇男伶搭配歌舞環節，一口氣唱了〈回憶裡沒有冬季〉、〈一個為你甘去蹈火海的的人〉、〈我願你知道〉、〈無人地帶〉、〈蒸發眼淚〉、〈直至消失天與地〉等六首抒情代表作。還為了在台首場大型個唱，特別獻給高雄場專屬歌單，加唱了〈至少還有我〉、〈蟲兒飛〉、〈老友萬歲〉三首國語版本歌曲，其中〈至少還有我〉是鄭伊健本次全球巡迴首唱的曲目，有別於原曲粵語版，這次特別加入全新編曲，以說故事的概念來增加跟觀眾的共鳴度。

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〈蟲兒飛〉是電影《風雲-雄霸天下》中描述他飾演的主角聶風與情人孔慈的愛情故事；至於〈老友萬歲〉的廣東版〈Together〉則是鄭伊健每次演唱會必唱歌曲，這次為了高雄場歌迷，特別把歌曲中一部分的歌詞用國語演繹，這也是鄭伊健第一次用粵語、國語參雜交錯方式演唱。

提及歌單中的「大魔王」，鄭伊健坦言此次三首新增的國語歌對自己的演唱會生涯來說是一大挑戰，再加上先前巡演場次都沒有唱過，他透露為此在彩排時有加強練習，力求表現盡善盡美的他表示：「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量能讓大家滿意！」