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曾國城男配角之爭延續到場外　不跟施名帥交換LINE

記者葉文正／台北報導

曾國城首度以《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎男配角，他難掩失落心情，坦言希望以後多點時間給劇組，也大喊：「金馬獎我來了！」還被導演林書宇爆料，只給劇組三天就入圍男配，效率驚人，不過金馬惜別酒會上，他說沒有跟得獎的施名帥換賴，而且透露春風押他跟施名帥得獎，竟然賺了一萬元。

▲▼《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小雁與吳愛麗》曾國城(左)與楊貴媚鬥嘴鼓。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城認為，「我的表演類型比較多一點，今晚會去寫一首，金馬沒中的心情，春風贏了一萬，因他壓我跟壓施名帥得獎，但這種遺珠感覺開心不起來，很遺憾，但不難過，如果有下次的話，希望能多點時間給製作單位，畢竟拍攝單位還有成本問題。但他被楊貴媚虧：「更努力的演員不軋戲，像施名帥與莫子儀都努力拍戲，就能夠表現更好一點。」曾國城則說能入圍就太振奮人心。

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▲▼《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚、夏于喬。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城(左起)、楊貴媚、夏于喬一起慶功。（圖／記者周宸亘攝）

導演林書宇說，曾國城只給三天就入圍男配角，曾國城在慶功宴現場，還特別拿獎座過過癮，他說：「最重點一開始先謝謝自己表演這條路四十年，謝謝劇場的朋友，給我這幾天的時間，演出這個有點壞又不會太壞的男人，感謝家人對我的支持，電視公務員也不是浪得虛名，謝謝國修老師讓我學會喜劇，懂得擁抱生活。」

▲▼《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城與楊貴媚飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城也說，要謝的人太多，也要謝天，要改的地方太多就改天吧，我沒有一個說走就走的旅行，但鄭重宣示，金馬獎我來了，我喜歡有強度的角色，要花點時間才能詮釋的角色。

根據評審表示，今年最難產的獎項是「最佳男配角」，經過五輪投票，才確定由《角頭—大橋頭》的施名帥勝出。聞天祥說：「纏鬥得難分難解，一直很難有人過半，只好用淘汰法的進行決鬥。」最終一輪投票是《小雁與吳愛麗》曾國城和施名帥競爭，導演稱讚曾國城的表演「像是拉開螢幕的寬度」，而施名帥則因為成為「真正發動影片的動能」，展現出成熟演員的能耐。

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