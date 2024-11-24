記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心舉行，今年報名作品是史上最多，也久違出現最佳劇情片、最佳導演和影帝皆由中國影人抱走的情況。而今年最難產的獎項是「最佳男配角」，經過五輪投票，才確定由《角頭—大橋頭》的施名帥勝出。

▲鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》拿到第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

今年評審還有一個插曲，評審團主席譚家明在一星期前腰部脊椎舊疾復發，無法完成評審作業。金馬執委會執行長聞天祥表示：「譚家明導演由提出想要線上看，但金馬有嚴格規定必須在安排的地方看片，因此最後無法擔任主席工作。」但因狀況臨時，最終決定不另外推派評審團主席，由16名評審完成工作。

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最佳劇情片最終是《漂亮朋友》和《一部未完成的電影》廝殺的狀態，《一部未完成的電影》是敘述疫情期間的故事，使用不同媒介、虛實交錯，評審盛讚：「有勇氣、有辯證，對社會對自己都有反思。」對導演婁燁表達高度的肯定和敬意。

▲《一部未完成的電影》拿下最佳劇情片和最佳導演，可惜導演婁燁因公未能來台，由太太馬英力（右二）代領（圖／記者林敬旻攝）



最佳導演則是《漂亮朋友》耿軍和《一部未完成的電影》婁燁，加上大贏家《鬼才之道》徐漢強森強鼎立的狀態。評審肯定《鬼才之道》是非常成熟的類型作品，《漂亮朋友》則獲讚是「奇妙的作品，團隊默契從容自在」，但最終仍是由婁燁獲得最高票數。

至於最佳男主角的評選，同樣各有支持者，最後票數集中在《春行》喜翔、《看我今天怎麼說》游學修、《漂亮朋友》張志勇身上。評審更盛讚張志勇在呈現中年深櫃男子踏出一步時的惶恐、勇氣，又能夠呈現情慾，是充滿創意特色的作品。香港演員游學修則是第二名，評審盛讚他的手語的演出甚至可以帶動整個身體的表演，鼓勵他充滿未來性。

▲《漂亮朋友》導演耿軍也進入兩大獎項最後廝殺，電影最終由張志勇抱回影帝獎。（圖／金馬執委會提供）

最佳女主角是死亡之組，聞天祥指出，鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》中把角色在不同領域裡面的強弱，做出非常精彩層次的表現，「她層次掌握非常出色，讓她在面對這些『國王級』影后們能夠脫穎而出。」評審之一的謝盈萱想對吳君如、張艾嘉游刃有餘的演出，表達敬意。而鍾雪瑩的影后一度差點被翻案，但需要11名評審同意才能重新討論，聞天祥透露：「只差一票，差點就要翻案成功。」

▲第61屆金馬獎最佳男、女配角：施名帥、楊貴媚。（圖／記者林敬旻攝）

今年最難產的獎項是「最佳男配角」，經過五輪投票，才確定由《角頭—大橋頭》的施名帥勝出。聞天祥說：「纏鬥得難分難解，一直很難有人過半，只好用淘汰法的進行決鬥。」最終一輪投票是《小雁與吳愛麗》曾國城和施名帥競爭，導演稱讚曾國城的表演「像是拉開螢幕的寬度」，而施名帥則因為成為「真正發動影片的動能」，展現出成熟演員的能耐。

▲「最佳男配角」是本屆金馬最難產的獎項，曾國城與施名帥廝殺到最後。（圖／攝影中心攝）

相較之下，「最佳女配角」楊貴媚幾乎是很順利的勝出。「最佳新演員」則是《BIG》鄭又菲和《空房間裡的女人》余艾洱對決，最終鄭又菲贏在雖然年紀小，卻能在電影中挑起大樑，感人卻沒有裝大人的扭捏模樣，「不賣弄小孩純真，又不流俗。」不過導演之一的謝盈萱，特別表示要表揚入圍者之一的林政勳，直讚：「很喜歡他的表演。」