吳慷仁「同類人會互相吸引」　回台參加金馬獎曝心情：總算趕上

記者蔡宜芳／綜合報導

男星吳慷仁近來到大陸拍戲，原定沒有要出席金馬獎，但在典禮前夕又臨時回台擔任最佳女主角獎頒獎人。他24日在金馬獎結束後，於社群發文感慨「這就是影視工作的魅力吧」，也透露自己即將進入下個工作。

▲吳慷仁回台參加金馬獎。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁認為，同類的人會彼此吸引的，他在工作中，經常會遇到保持熱情和初心的夥伴。吳慷仁提到，在金馬獎後台看到的每一位工作夥伴，大家都很用心、努力地盡本分，「我常會這樣覺得，當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。」

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▲吳慷仁和楊貴媚在《有生之年》飾演母子。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁也說，無論是在上海、香港、台北還是吉隆坡的劇組，他都能感受到每一個部門的人在不同方面的專業與迷人之處，認為這些工作夥伴的付出和努力是值得被尊重的，這也正是影視工作迷人的地方，「總算趕上今晚的頒獎，接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。下個作品見。」

【吳慷仁全文】

一直覺得，同類的人是會互相吸引的。

我在工作上，很容易會碰到，保持熱情和初心的人。

剛剛在後台，看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好。

我常會這樣覺得，當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。

無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。

這就是影視工作的魅力吧～

總算趕上今晚的頒獎，接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。

下個作品見。

#我媽又得獎了