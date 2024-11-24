ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁「同類人會互相吸引」　回台參加金馬獎曝心情：總算趕上

記者蔡宜芳／綜合報導

男星吳慷仁近來到大陸拍戲，原定沒有要出席金馬獎，但在典禮前夕又臨時回台擔任最佳女主角獎頒獎人。他24日在金馬獎結束後，於社群發文感慨「這就是影視工作的魅力吧」，也透露自己即將進入下個工作。

外送用▲▼吳慷仁「同類人會互相吸引」　回台參加金馬獎曝心情：總算趕上。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁回台參加金馬獎。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁認為，同類的人會彼此吸引的，他在工作中，經常會遇到保持熱情和初心的夥伴。吳慷仁提到，在金馬獎後台看到的每一位工作夥伴，大家都很用心、努力地盡本分，「我常會這樣覺得，當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁「同類人會互相吸引」　回台參加金馬獎曝心情：總算趕上。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁和楊貴媚在《有生之年》飾演母子。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁也說，無論是在上海、香港、台北還是吉隆坡的劇組，他都能感受到每一個部門的人在不同方面的專業與迷人之處，認為這些工作夥伴的付出和努力是值得被尊重的，這也正是影視工作迷人的地方，「總算趕上今晚的頒獎，接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。下個作品見。」

【吳慷仁全文】

一直覺得，同類的人是會互相吸引的。
我在工作上，很容易會碰到，保持熱情和初心的人。
剛剛在後台，看到的每一個工作伙伴，每次在工作的時候，感受到他們也是如此的用心努力要把我們本分的事情做好。
我常會這樣覺得，當你這樣努力的時候，身邊的不同部門的人，無論是為你打光、遞來紙巾、甚至是給你一句批評，都可能會是你做得更好的動力。
無論在上海、香港、台北甚至是吉隆坡的劇組裡，有機會靜下心來看的時候，會感覺到每一個部門的人，無論攝影、燈光，表演，他們做的事情，都是很迷人的…值得被尊重的。
這就是影視工作的魅力吧～
總算趕上今晚的頒獎，接下來就要進入下個工作，相信吸引力法則，會帶來美好的力量。
下個作品見。

#我媽又得獎了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

金馬獎／11歲鄭又菲得新人獎爆哭！「4歲就出道」　媽媽曾沛慈跟著大哭

金馬獎／11歲鄭又菲得新人獎爆哭！「4歲就出道」　媽媽曾沛慈跟著大哭

金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責

金馬獎／劉冠廷開場「奇葩自聊18分鐘」尬爆！　PTT傻眼笑哭：不忍苛責

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

金馬獎／許光漢「台上激吻吳君如」！她爽到臉漲紅　大尺度畫面全放送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61, 吳慷仁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光
  2. 金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了
  3. 金馬61完整得獎名單！《鬼才之道》5獎大贏家　《一部未完成的電影》奪最佳劇情片
  4. 金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力
  5. 金馬獎／遭陸封殺在台奪大獎！　婁燁《一部未完成的電影》得最佳劇情
  6. 金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后
  7. 金馬獎／新科影帝張志勇是殘疾人士　「10歲手眼遭炸傷」：曾不敢被拍
  8. 金馬獎／最佳新導演曾威量　感謝施名帥姚淳耀鼓勵
  9. 周湯豪演唱會撞場台日大戰　又有女粉丟bra上台…他爆粗口：X！
  10. 金馬獎／陸名導抱走導演獎！　婁燁霸氣喊：共同榮譽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366