AOA性感女神爆熱戀！　男方遭起底是「小6歲千萬點閱男神」

記者張筱涵／綜合報導

韓團AOA成員再爆戀情，身材性敢的惠晶戀上新生代小鮮肉柳義賢（音譯，류의현），這對小倆口出門約會時也是相當大方，在平常人來人往的首爾江南地區也不避諱地出雙入對。

▲惠晶和柳義賢爆熱戀。（圖／翻攝自惠晶、柳義賢IG）

據韓媒《newsen》報導，惠晶2018年12月起正式和柳義賢交往，他們透過一起合作的網劇《愛情病也可以返還嗎》相識，隨著演戲的朝日相處而對彼此產生好感，交往後並沒有如一般大眾認知的「藝人交往都很低調」一樣，反而很正大光明約會，都會去在首爾江南美食店和電影院約會，也會去男方居住的京畿道河南市購物中心逛街。

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他們交往至今3個多月也都已經跟身邊好友坦承戀情，惠晶雖然才25歲，柳義賢甚至還小6歲，但相知相惜且都在演藝圈工作也很懂得體諒彼此，讓身邊的朋友都好是羨慕，偶爾也會一起討論愛情進展。女方所屬經紀公司FNC娛樂對此表示：「確認中。」

▲惠晶和柳義賢互相扶持的模樣讓朋友很羨慕。（圖／翻攝自惠晶、柳義賢IG）

另外，惠晶是在2012年以AOA成員身分出道，並且擔任主唱、副領舞和門面，身材姣好的她也是很多品牌的寵兒，近年轉戰戲劇也有亮眼表現。柳義賢則是2009年透過電影《尋找羅尼》出道，直到2013年才開始挑戰電視劇，2018年演出擁有千萬點閱的網劇《A-TEEN》成功打開知名度，是新一代的人氣鮮肉男神。

▲《A-TEEN》播出後引起熱烈迴響，4月21日將播出第二季。（圖／翻攝自《A-TEEN》粉絲專頁）

▼《A-TEEN》第一集播出後就引起廣大迴響。（影片／取自PlayList Global YouTube，如遭刪除請見諒）

