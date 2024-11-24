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小孟老師／11月24日星座運勢　巨蟹不要一頭栽「相處要調進度」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：業務收穫良多
感情：準備安定生活
財運：有效管理財務
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙子

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雙子座

工作：專心學習工作
感情：家人齊心祝福
財運：謹慎投資理財
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：金牛

天秤座

工作：千里馬遇伯樂
感情：安定伴侶情緒
財運：用心規劃投資
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：職場受人賞識
感情：放下私人愛好
財運：投資理智獲利
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：雙魚

金牛座

工作：與人分享喜樂
感情：伴侶成為依靠
財運：積極掌握財富
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女

處女座

工作：事業穩紮穩打
感情：認同家人眼光
財運：研究股票新聞
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：長官願意提拔
感情：調整相處進度
財運：小額投資穩固
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天蠍

天蠍座

工作：取得合作契約
感情：可以自己做主
財運：意外撿到錢財
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

雙魚座

工作：促進學習成長
感情：默契心有所屬
財運：計畫不易波動
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：做事謙虛婉轉
感情：準備前進出發
財運：財富貴人相助
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：射手

獅子座

工作：聯繫合作客戶
感情：兩人相處自在
財運：偏財意外獲利
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤

射手座

工作：得到同事認同
感情：詢問家人意見
財運：買賣房產獲利
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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