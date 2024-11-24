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楊貴媚奪女配演技李安親自認證　夏于喬曝入圍背後有楊謹華當軍師

記者葉文正／台北報導

61屆金馬獎最佳女配角楊貴媚昨天得獎超開心，並表示：「鍾欣凌說我金鐘金馬都得了，接下來就要進軍金曲獎，其實我是隔二十年再奪金馬，但我不會放棄，這是我最喜歡的工作，小野部長說我得很多，其實我共得兩座，但評審覺得過程沒有吵架很無趣，沒有樂趣，謝謝壓倒性的勝利，我有兩匹不一樣的馬，別人不見得有。」大導李安也到慶功宴現場打氣，盛讚楊貴媚演技出眾。

▲▼《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚、李安、夏于喬、林書宇，李屏賓。（圖／記者周宸亘攝）

▲《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚、李安、夏于喬、林書宇，李屏賓。（圖／記者周宸亘攝）

楊貴媚昨天三億珠寶上身，相當華麗與貴氣，但她說把三億珠寶拆下來如釋重負，「我怕一億二的那串掉到馬桶，不敢去上廁所。而她也被問到，明年若真的在金鐘意志與實境節目同時入圍，有信心擊敗曾國城，我們要從螢幕裡鬥到螢幕外，希望再有戲可以再續前緣。

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▲▼《小雁與吳愛麗》慶功宴-曾國城、楊貴媚、李安、夏于喬、林書宇，李屏賓。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城(左二)安慰印度攝影與楊貴媚及導演李安。（圖／記者周宸亘攝）

這次入圍女主角獎的夏于喬則說，「這次看到很多導演，我都有去打招呼，希望有機會可以合作，希望跟多點導演合作，不是只有拍老公的戲，我自己覺得最可惜的是這部片的攝影獎，攝影師是印度人，他每次都飛來，每次都沒有得，再飛回去印度，他已經拿三個電鍋了。」

夏于喬說，雖沒得獎，真心沒有到很失落，我自己覺得這次入圍很開心，其他四位電影我也都看過，每個腳色都超級難，雪瑩那部戲也是很不容易，我只有五分之一的機會，讓我心情很放鬆，但楊謹華鼓勵我，跟我說要對宇宙喊話，喊我要得獎，結果我在家就大喊，我很來很平靜，結果大喊完更失落。」

導演林書宇，我當然會有點失望，可是我想說我們也都第一次入圍，正在頒最佳女主角的時候，我說我們好好享受這一刻，都走到這裡了，幾年前疫情，我們到底要寫什麼，有這樣的成績，讓妹解成哥入圍，都是很成功的，觀眾哭著跟我們說感動。

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