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金馬獎／施名帥慶功放閃親老婆！　朱芷瑩認「哭到典禮最後一刻」

記者黃庠棻／台北報導

第61屆金馬獎於台北流行音樂中心舉辦，在昨（23）日順利落幕，其中施名帥以《角頭－大橋頭》奪下金馬最佳男配角獎， 當晚他在後台訪問時，被問到奪獎後最想做的事，坦言只想回去好好抱抱老婆朱芷瑩。事後，施名帥與朱芷瑩夫妻倆也在《角頭－大橋頭》大方合體。

▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥以《角頭－大橋頭》奪下金馬最佳男配角。（圖／記者黃克翔攝）

《角頭－大橋頭》在金馬獎結束後舉辦慶功宴，除了得到最佳男配角的施名帥之外，高捷、懷秋、黃鐙輝、黃冠智等夥伴都一起到場慶祝，就連老婆朱芷瑩也出現在現場，夫妻倆被拱親親也沒有害羞，馬上就給予對方一個吻，氣氛相當甜蜜又恩愛。

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▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥,朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥,朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥在慶功宴上合體老婆朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，施名帥也在訪問中大方放閃，坦言自己自從認識朱芷瑩就覺得運氣變好，談到兩人交往多年，剛認識時他的收入還不穩定，過程中曾有過許多害怕的時候，但老婆還是選擇繼續跟他一起走，直言「她有時向老師，有時像朋友，有時又像家人」，還爆料對方有幫忙在家練習《角頭－大橋頭》的台詞。

▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥以《角頭－大橋頭》奪下金馬最佳男配角。（圖／記者黃克翔攝）

不過，施名帥與朱芷瑩在8月宣布登記結婚，坦言目前婚禮還在思考中，施名帥坦言「目前還沒有很多本錢舉辦」，畢竟要考慮的事情太多，兩人有討論過很多次，但每一次的結論都不太一樣。至於懷孕一事，施名帥則表示夫妻倆順其自然。

▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥,朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥在慶功宴上合體老婆朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

施名帥與朱芷瑩在採訪中也透露，夫妻倆一起走過很多低潮，在家覺得累的時候常常會給予對方擁抱，於是小倆口難得一起露面被拱現場來一段，兩人也大方給予深深的擁抱，施名帥甚至也給坐在一旁的高捷一個大大的擁抱，讓全場都笑翻了。

▲▼慶功宴上施名帥擁抱老婆朱芷瑩。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼慶功宴上施名帥擁抱老婆朱芷瑩。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼慶功宴上施名帥擁抱老婆朱芷瑩。（圖／記者謝盛帆攝）

▲施名帥擁抱老婆朱芷瑩，也給高捷一個擁抱。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，朱芷瑩坦言自己在施名帥奪獎前一刻，還在跟老公說「你不會得」，原來是她太希望對方可以得獎，又認為丈夫得失心太重，因此說出重話來安撫，沒想到最後施名帥真的「騎馬」，讓她激動得哭到典禮最後一刻，她也不忘大讚老公「我一直都覺得他未來會變影帝，因為他個性好又謙虛又很努力，得獎是遲早的事」。

▲▼ 第61屆金馬獎-大橋頭慶功,施名帥,朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲施名帥在慶功宴上合體老婆朱芷瑩。（圖／記者黃克翔攝）

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