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金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！　哽咽比手語：我會繼續努力

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。女星鍾雪瑩以電影《看我今天怎麼說》抱走影后寶座，她在上台致詞時一度將獎座放在地上，邊比手語邊說出自己的得獎感言。

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▲▼第61屆金馬獎，最佳女主角，《看我今天怎麼說》鍾雪瑩。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，最佳女主角，《看我今天怎麼說》鍾雪瑩。（圖／金馬執委會提供）

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女星鍾雪瑩抱走本屆金馬女主角寶座，她在上台時感性表示：「我是一個喜歡電影的人，謝謝你們在場的每一位，因為你們是我從小到大在電影裡面看到的人，是你們一直地努力，讓我喜歡上電影，謝謝電影《看我今天怎麼說》所有人，謝謝幫助過我們的聾人朋友，沒有你們的幫忙，我們可能就無法完成這部電影，謝謝你們，也謝謝所有工作人員。」

▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

最後，鍾雪瑩邊比手語邊哽咽表示：「我要謝謝一開始在我懷疑能不能踏進這個電影世界時，相信我的人，在我不知道自己能不能的時候，給了我機會，包容我的魯莽和衝撞，謝謝金馬獎。想把這個獎獻給電視機前每個人，希望你們緊握心中的小光團，它們會一直引領著你，帶你到夢幻之地，我會繼續努力的。」

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