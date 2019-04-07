五月天精選「3首好久沒唱」送給大阪！　前奏一下全叫翻

記者關韶文／台北報導

一期一會的「Just Rock It」，相遇一期一會的櫻花季，後方大螢幕，投射出大阪地標，睽違五年，五月天再度來到大阪開唱，石頭說：「昨天也有去這地方走走看看，看跑步的人很興奮！」五月天也為了這場演出，獻唱一些「久未公開演唱的歌曲」，讓歌迷嗨翻！

五月天在演唱《我不願讓你一個人》時把櫻花帶進場館，與場外櫻花樹相互輝映，與萬名歌迷齊賞櫻，怪獸全程以日文打招呼，「好久不見，大家好嗎？這是我們第一次來到大阪城，感到很開心很興奮。在開滿櫻花的這個季節，演出我們第一場的Blue，希望大家都可以玩得很開心。我好喜歡大阪。」

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▲▼五月天特別準備櫻花背景，獻給大阪粉絲。（圖／相信音樂提供）

「2019 Just Rock It!!!」演唱會以五月天出道時所發行的《五月天第一張創作專輯》、《愛情萬歲》、《人生海海》三張專輯的封面顏色「BLUE」為基調，藉由歌曲跟著五月天回歸原點，從懵懂輕狂的少年，初嚐愛情的甜與澀，到真正體會生命的輕與重，代表五月天音樂生命中一個必經的階段，也代表了「青春期的五月天」。

▲▼五月天精選許多久未演唱的歌曲，送給大阪粉絲。（圖／相信音樂提供）

第一站來到春櫻滿開的大阪城，一開場，他們以首張專輯中的《瘋狂世界》、《擁抱》、《愛情的模樣》揭開五月天的藍色宇宙，阿信說：「或許這些歌有點陌生，但讓我們一起搭乘名為藍的時光機，藉著這些歌把當時的心境唱出來。」

一起過了20年，為下一個工作準備的五月天，回歸初衷，回到初相識再相見，演唱久未獻唱的《羅密歐與茱麗葉》、《嘿 我要走了》、《反而》等歌，讓骨灰級歌迷直呼：「痛不欲生」！誠意滿滿歌單，讓冠佑說：「今天的歌都前三張專輯，離現在將近20年，希望回到20年前小夥子的心態，體態沒辦法，體力也沒辦法，這些歌可能現場的人沒聽過，但希望你們聽完後都會很喜歡，盡情享受今晚演唱會。」