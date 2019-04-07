《復仇者4》倒數12天「21部還沒看完」　導演曝：看這2部就能懂！

記者張筱涵／綜合報導

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》上映在即，因為這是漫威電影宇宙第三階段的完結，讓全球陷入一陣瘋狂。但如果要搞懂每一個人的角色和串連關係，面對21部電影難免有些卻步，導演羅素兄弟的安東尼羅素（Anthony Russo）給觀眾偷吃步，只要看這2部就好了。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》4月24日上映。（圖／翻攝自IMDb）

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安東尼羅素在最新訪問中透露，製作每一部片時都是抱持著要做出「就算是沒看前篇或其他系列的觀眾」也能一看就懂的電影，其實也有很多人是在《復仇者聯盟：無限之戰》後才開始著迷，要補回過去這麼多部電影恐怕有些難度，他就親自做出解答，教大家看《美國隊長：英雄內戰》和《復仇者聯盟：無限之戰》就能懂《復仇者聯盟4：終局之戰》的脈絡。

▲安東尼羅素推薦必看《美國隊長：英雄內戰》（左）和《復仇者聯盟：無限之戰》（右）。（圖／翻攝自IMDb）

另外，漫威總裁凱文費吉曾透露，《復仇者聯盟4：終局之戰》聚焦在多年前在紐約維護地球安全的6位元老級英雄，「很多人說美國隊長在《復仇者聯盟3》戲份太少，而鋼鐵人因劇情關係在最後半小時沒說什麼話，不過這些元老級6位角色在《復仇者聯盟4》有非常多的焦點，而且非常個人、感性的。」

對於《復仇者聯盟3》大多選擇留下元老6成員，漫威總裁凱文費吉坦言，這個決定都是為了觀眾，因為大家都期待內戰之後美國隊長、鋼鐵人的關係，還有回到地球的浩克是否跟黑寡婦還沒有機會交流，更不用說消失很久的鷹眼，還有索爾也很久沒提到，不能讓他殺死薩諾斯就結束故事了。

同時，漫威總裁凱文費吉證實：「我們還是期待《復仇者聯盟4》可以有個悲劇性的結局，應該要比任何作品更加感性，復仇者聯盟可能反擊薩諾斯，可能取消先前的『彈手指』的效果，但是最後不會有一個真正的快樂結局。」

此外，《復仇者聯盟4》共同編劇克里斯托弗馬庫斯表示，「漫威電影宇宙將繼續存在，任何超級英雄發生什麼事、產生什麼改變、影響了哪裡，全部細節都是連結在一起的，你不能隨便重啟世界，每一部分都是一起運行的，就像生活一樣，失去是真實的，改變也是真實的。」