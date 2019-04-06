ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳青峰《歌手》決賽「超大咖天后」幫唱！　9人名單曝光

記者陳芊秀／綜合報導

歌手吳青峰參戰《歌手2019》進入決賽，6日傳出「神秘幫唱大咖」助陣，海報上的剪影立刻被猜出是蔡依林，為決賽舞台再添一大看點！兩人過去合作多首經典歌曲，加上天后是首度登上歌手舞台，讓觀眾期待值瞬間破表！

▲▼吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

請繼續往下閱讀...

《歌手2019》12日直播「歌王之戰」，請來的幫唱名單一個比一個大咖，包括張杰幫唱楊坤、王力宏幫唱男團聲入人心、蔡依林幫唱吳青峰、任賢齊幫唱齊豫、譚維維幫唱劉歡、廖昌永和王珮瑜幫唱龔琳娜、俄羅斯組合Bambinton幫唱波琳娜。共計9位重量級歌手加入決賽。

▲▼吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲蔡依林首度登上《歌手》舞台。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲▼吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲王力宏為男團聲入人心幫唱。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲▼吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲張杰為楊坤幫唱。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

吳青峰在娛樂圈是出了名的好人緣，和蔡依林交情非常好，從2012年專輯《MUSE》開始創作3首歌曲《彩色相片》、《柵欄間隙偷窺你》和《迷幻》，2018年再為單曲《怪美的》作詞，每首歌都讓歌迷驚艷。兩人首度在《歌手》節目亮相，網友激動回應「死守這個舞台」、「這個幫唱很制霸》、「是我愛了15年的女人」、「神仙組合」、「怪美的安排！」

圓滾滾鬆獅賽跑　為了贏居然「咬對方屁屁」

推薦閱讀

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳青峰, 蔡依林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王嘉爾想到「擊劍」倒數5秒給不出評分　衛生紙遮臉低頭哽咽
  2. 安迪逝世...阿娥帶愛女林吟蔚「合體拍《戲說》扛家計」
  3. 《三天三夜》阿怪病逝　蕭敬騰經紀人嘆：他是音樂奇才！
  4. 吳青峰《歌手》決賽「超大咖天后」幫唱！　9人名單曝光
  5. 《戲說台灣》一播18年！一姐陳子玄要兒子喊他「新爸爸」
  6. 阿妹《三天三夜》創作人阿怪病逝…享年45歲！　4天前才PO文
  7. 《愛如潮水》前奏一下全叫翻！　張信哲隔3年「唱小巨蛋」
  8. 結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！
  9. 朴寶劍全場開麥熱跳！衝下台2次「走到最後一排」5000人暴動
  10. 朴敘俊「驅魔新片」上映時間確定！暗黑漫畫海報公開超毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366