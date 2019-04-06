吳青峰《歌手》決賽「超大咖天后」幫唱！　9人名單曝光

記者陳芊秀／綜合報導

歌手吳青峰參戰《歌手2019》進入決賽，6日傳出「神秘幫唱大咖」助陣，海報上的剪影立刻被猜出是蔡依林，為決賽舞台再添一大看點！兩人過去合作多首經典歌曲，加上天后是首度登上歌手舞台，讓觀眾期待值瞬間破表！

▲吳青峰《歌手2019》決賽找來超大咖幫唱，剪影揭曉是蔡依林。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

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《歌手2019》12日直播「歌王之戰」，請來的幫唱名單一個比一個大咖，包括張杰幫唱楊坤、王力宏幫唱男團聲入人心、蔡依林幫唱吳青峰、任賢齊幫唱齊豫、譚維維幫唱劉歡、廖昌永和王珮瑜幫唱龔琳娜、俄羅斯組合Bambinton幫唱波琳娜。共計9位重量級歌手加入決賽。

▲蔡依林首度登上《歌手》舞台。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲王力宏為男團聲入人心幫唱。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲張杰為楊坤幫唱。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

吳青峰在娛樂圈是出了名的好人緣，和蔡依林交情非常好，從2012年專輯《MUSE》開始創作3首歌曲《彩色相片》、《柵欄間隙偷窺你》和《迷幻》，2018年再為單曲《怪美的》作詞，每首歌都讓歌迷驚艷。兩人首度在《歌手》節目亮相，網友激動回應「死守這個舞台」、「這個幫唱很制霸》、「是我愛了15年的女人」、「神仙組合」、「怪美的安排！」