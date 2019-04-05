ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿達不要看！Lulu黑暗中「偷情」　隔空送吻：在心裡狂親

記者林彥君／台北報導

黃路梓茵（Lulu）參演舞台劇《單身租隊友》，今（5日）舉行彩排記者會，該劇由Lulu、程鈺婷、又仁、何瑞康（康康）、林家麒主演，在台北水源劇場一連演出12場。Lulu覺得演舞台劇，不像主持時，攝影棚總開著蘋果光，換場時現場一片黑暗，曾因來不及換場，發生燈全亮，人卻還站在舞台上的窘境。

▲▼Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

▲Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

Lulu形容舞台燈全關的時候「巨黑無比」，有一次在換場時，手牽著康康準備走到後台，沒想到換場時間到，燈被打開，兩人被光照亮，「當下就像偷情被抓到。」劇情沒有安排吻戲，不過有「空中吻」，Lulu笑說：「至少心裡有吻到，狂親！」

請繼續往下閱讀...

首次挑戰演舞台劇，男友阿達和粉絲已包下一場約400人座位支持，至於座位是否找齊親友站台，Lulu笑說：「對吼，我沒有問他，但我看到他這幾天都是愁眉苦臉，瘦了一點，沒錢吃飯。」

▲▼Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

▲Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

金曲獎將至，連續主持3年金曲星光大道的Lulu說，目前尚未確定今年典禮主持人、星光大道主持人是誰，Lulu認為，今年的典禮主持人備感壓力，「上一屆是蕭敬騰，我想這屆不管是誰接，壓力都很大。」師父黃子佼出道30年終於發片，徒弟Lulu希望黃子佼得「最佳新人獎」。

▲▼Lulu。（圖／記者林彥君攝）

▲Lulu首次挑戰舞台劇。（圖／記者林彥君攝）

推薦閱讀

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿達, Lulu, 黃子佼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狂撒50包吸管喝奶茶！　美麗妄娜被惡評灌爆…回應：我是為了大家開心
  2. 影射前總理縱慾數百辣妹！名導燒6.3億遭「本尊關切」過程超驚險
  3. 《勇者鬥惡龍》33年首部3D動畫電影！　配音陣容13人曝光…網一看是他笑炸
  4. 阿達不要看！Lulu黑暗中「偷情」　隔空送吻：在心裡狂親
  5. 謝金燕「衣服滑掉」露香肩！一轉身「沒穿內衣」整片裸背曝光　網崩潰：辣暈了
  6. 這是白癡公主？「藏起長髮」瞬間帥炸　粉絲被電歪：以為周渝民池昌旭
  7. VIXX Ravi自爆「想過26歲結婚」　對林俊傑心動！
  8. 李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情
  9. 茵聲卡在「謝欣穎、梁士華」中間！　尖叫一聲：這臭狼～
  10. 壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強吻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366