阿達不要看！Lulu黑暗中「偷情」　隔空送吻：在心裡狂親

記者林彥君／台北報導

黃路梓茵（Lulu）參演舞台劇《單身租隊友》，今（5日）舉行彩排記者會，該劇由Lulu、程鈺婷、又仁、何瑞康（康康）、林家麒主演，在台北水源劇場一連演出12場。Lulu覺得演舞台劇，不像主持時，攝影棚總開著蘋果光，換場時現場一片黑暗，曾因來不及換場，發生燈全亮，人卻還站在舞台上的窘境。

▲Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

Lulu形容舞台燈全關的時候「巨黑無比」，有一次在換場時，手牽著康康準備走到後台，沒想到換場時間到，燈被打開，兩人被光照亮，「當下就像偷情被抓到。」劇情沒有安排吻戲，不過有「空中吻」，Lulu笑說：「至少心裡有吻到，狂親！」

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首次挑戰演舞台劇，男友阿達和粉絲已包下一場約400人座位支持，至於座位是否找齊親友站台，Lulu笑說：「對吼，我沒有問他，但我看到他這幾天都是愁眉苦臉，瘦了一點，沒錢吃飯。」

▲Lulu演舞台劇。（圖／單身租隊友提供）

金曲獎將至，連續主持3年金曲星光大道的Lulu說，目前尚未確定今年典禮主持人、星光大道主持人是誰，Lulu認為，今年的典禮主持人備感壓力，「上一屆是蕭敬騰，我想這屆不管是誰接，壓力都很大。」師父黃子佼出道30年終於發片，徒弟Lulu希望黃子佼得「最佳新人獎」。

▲Lulu首次挑戰舞台劇。（圖／記者林彥君攝）