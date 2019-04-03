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《送行者：禮儀師的樂章》隔11年再登台　「清明節」應景上映

記者蕭采薇／綜合報導

日本經典電影《送行者：禮儀師的樂章》以「禮儀師」這特殊的職業為題材，令許多觀眾印象深刻。而隨著清明假期到來，這部描述生死議題的電影，也即將在4月4日再次上映。

▲▼《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘與山崎努詮釋禮儀師，本木雅弘與廣末涼子飾演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

▲《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘（右）與山崎努（左）詮釋禮儀師。（圖／車庫娛樂提供）

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《送行者：禮儀師的樂章》編劇小山薰堂透露，其實當初在取材時，他也不敢親眼一睹大體。小山薰堂說：「對於納棺儀式，我因恐懼而不敢看大體，所以只能以優美的角度去寫這個過程。但看了電影後，發現導演真的將儀式的過程拍得相當美，本木雅弘的演技也十分精湛，似乎可以感受到本木曾拍過的茶飲廣告的那種氛圍，靜謐又令人嚮往。」

▲▼《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘與山崎努詮釋禮儀師，本木雅弘與廣末涼子飾演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

▲《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘與廣末涼子飾演夫妻，一開始得不到對方諒解。（圖／車庫娛樂提供）

這部作品的企畫源自於男主角本木雅弘之手，他在將邁入30歲之際和朋友到印度旅行，對生死觀有所頓悟，後來他讀了某本書後知道了「禮儀師」這個職業，他表示：「當時知道這個職業必須擦拭陌生的大體，為亡者穿上壽衣等一連串的納棺儀式，令我受到相當大的衝擊，這過程相當不可思議，讓我覺得好像能拍成電影。」

▲▼《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘與山崎努詮釋禮儀師，本木雅弘與廣末涼子飾演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

▲本木雅弘（右）與廣末涼子（左）飾演夫妻，一開始得不到對方諒解。（圖／車庫娛樂提供）

本木雅弘也期望能透過這部電影，令人看見不為人知的世界，他還開玩笑地表示：「20年、30年後再度回顧這部作品時，瀧田導演可能也已經過世了吧……希望大家都能好好觀賞這部充滿特別回憶的作品。」

▲▼《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘與山崎努詮釋禮儀師，本木雅弘與廣末涼子飾演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

▲《送行者：禮儀師的樂章》本木雅弘（左）與山崎努（右）詮釋禮儀師。（圖／車庫娛樂提供）

瀧田洋二郎導演則表示，原本不知道有「禮儀師」這個職業，透過相關協會的協助而有機會一睹納棺儀式，回憶起當時的狀況，導演說：「被在場遺屬們突然又哭又笑的多樣情感所震懾，當下想以靜寂的氛圍完成這部作品。這次很慶幸有如此優秀的演員們參演，再加上有久石讓老師相當優美的音樂，完成了一部超乎自己想像的電影。」。但這並不是我最後的編劇工作，今後如果有機會的話，仍想繼續為電影劇本執筆。」經典作品《送行者：禮儀師的樂章》，本週四4月4日在台溫情獻映。

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