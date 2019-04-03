林太豪華宴會照外流！驚見跟勝利有關「3嫩男鮮肉」陪玩

▲有段「于太」宴會影片，身旁嫩草都是勝利旗下的DJ。（圖／翻攝自soontae.yang IG）



圖文／鏡週刊

其實是「于太」的「林太」曾經訴說她和勝利、G-Dragon等人在香奈兒派對上相識、投資勝利夜店（事後她投資金額曝光，約新台幣3000萬元，為該店開業資金的4成），與在首爾玩樂的所見所聞。

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據報，于國柱在台中七期重劃區除了擁有數棟千萬豪宅房產之外，勝利夜店案爆出後，「于太」更被起底也在韓國首爾投資不少，包括前年一月，以逾新台幣億元的價錢，買下首爾聖水洞Galleria Foret五星級公寓的其中一戶。去年10月她則豪擲約新台幣7億元，買下樂天世界塔高達68樓的空中別墅，在首爾龍山區漢南國會山還有一棟公寓，市值也逾新台幣億元。

▲于太砸約新台幣7億元，買下樂天世界塔68樓空中別墅。（圖／東方IC）



▲于太首爾地產還有龍山區公寓，市值逾新台幣億元。（圖／翻攝自Google Map）



▲于太還擁有首爾聖水洞Galleria Foret五星級公寓其中一戶。（圖／翻攝自Google Map）



于太的首爾房產加一加將近新台幣10億元，其中一間還跟G-Dragon作鄰居，追星行徑與蕭敬騰跟他過往熱情的鄰居粉絲蔭山友紀（Yuki）頗為相似。本刊更掌握一段「于太駕到」的IG影片，畫面中她前往一處桌上插滿韓國國旗的宴會包廂，勝利作東，一群型男DJ也入座相陪，乍看之下也有種男寵飯局的即視感。

▲于太宴會場地，內部富麗堂皇。（圖／翻攝自soontae.yang IG）



另外一段已經流傳出來的影片，勝利在他的夜店開趴，高聲喊出：「我們林太太，林太太（應為于太），真的很感謝您！」對於這位超級貴婦極盡巴結能事；而當DJ時，于太就站身後，夜店前工作人員也爆料，目睹于太同桌還有黑道三合會的成員，可見她黑白兩道通吃。不過勝利替她否認她跟三合會有所掛勾。

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