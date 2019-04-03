贊恩爆再度分手吉吉哈蒂德！　「還愛著她」出奧步求挽回

記者傅家妤／綜合報導

前一世代（One Direction）成員贊恩（Zayn Malik）和超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）2018年3月宣布分手，但事隔1月兩人就被拍到當街接吻，隨後還高調在IG上放閃，間接證實復合，沒想到近日卻爆出兩人早在去年11月又再度分手了，據悉這次女方態度非常堅決，不肯再復合。

▲贊恩、吉吉哈蒂德被爆出在去年11月已經再度分手。（圖／翻攝自IG／帳號名稱）

根據外媒《Us Weekly》報導，贊恩與吉吉哈蒂德在2018年1月已經再次分手，知情人士透露，吉吉哈蒂德在復合的該段期間，拒絕大部分的社教活動，與朋友也猶如斷了聯繫般，把全部心力都放在的贊恩身上，沒想到對方依舊不肯改掉自己的「個人問題」，這讓她心灰意冷，決定斷開這段感情。

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▲贊恩3月曾發文告白吉吉哈蒂德。（圖／翻攝自推特／贊恩）

另外報導還稱，吉吉哈蒂德對贊恩還有感覺，但是贊恩的「個人問題」，讓她深知兩人無法在一起，「所以她目前還是單身。」事實上，贊恩在今年3月曾在推特上公開放閃，標註了女方告白：「我愛妳！」疑似再度公開戀情、宣示主權，知情人士稱，贊恩這麼做，其實只是試圖挽回這段感情，但吉吉哈蒂德態度卻非常堅決，不肯再度復合，「他們已經結束了，一切都過去了。」

▲吉吉哈蒂德被發現悄悄從IG上刪了不少兩人過去的合照。（圖／翻攝IG／自吉吉哈蒂德）

吉吉哈蒂德對贊恩去年3月分別在推特上發出聲明，宣布分手消息，不過後來事隔一個月，兩人又被拍到在街上擁吻，事後還特別在IG上曬出合照放閃，間接證實復合消息，如今卻傳出分手消息，雖然雙方都尚未給出回應，但近來吉吉哈蒂德被發現悄悄刪了兩人過去的合照，此舉讓外界瘋猜兩人真的二度分手了。