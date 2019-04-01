ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

記者許逸群／台北報導

ETtoday好朋友野餐日3月30日在台北內湖美堤河濱公園舉辦，除了眾多精彩內容，東森主持小天王何偉綸充滿活力又幽默的主持風格，也為活動增添許多歡笑。 野餐日現場的年輕民眾都對這次的活動讚不絕口，紛紛上網搜尋這位外型帥氣陽光、臨場反應靈活幽默且口條流利的主持人。

▲▼主持人何偉綸。（圖／取自何偉綸的大碗何粉）

▲何偉綸挑大樑主持野餐日。（圖／取自何偉綸的大碗何粉

主持過雙十慶典的偉綸，征戰過新聞台、主持過上千場大小活動，如今在東森集團的擔任購物專家。處女座的他對自己的主持準備工作要求極高，不論是在現場主持或者螢光幕前，都要求自己隨時要處於最佳狀態，不論是斥資百萬尋求知名牙醫打造門面，更在每個主持前都用盡每一分力氣的做足準備。

請繼續往下閱讀...

▲▼主持人何偉綸。（圖／取自何偉綸的大碗何粉）

▲▼偉綸在野餐日後台與《聲林之王》許莉潔、安懂以及李佳薇等人打成一片。（圖／取自何偉綸的大碗何粉

▲▼主持人何偉綸。（圖／取自何偉綸的大碗何粉）

曾經拿下台灣主播選秀冠軍的偉綸表示，自己從小就對主持和螢光幕抱著極大的熱情，但他更明白不斷努力進步才能成功的道理，不僅認真進修播音主持碩士。他之前更自費遠赴廈門大學學習著擁有40年歷史的華語播音主持專業，更被東森集團做為一線重點栽培主持人，送至韓國首爾培訓學習主持技巧。

▲▼2019 好朋友野餐日-科學麵,Gail。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼偉綸無論是訪問藝人或是各行專家都相當有一套。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 2019 好朋友野餐日-老媽乾拌麵。（圖／記者黃克翔攝）

由於認真努力上進的態度被認可，偉綸在東森集團新生代的主持人中，已然成為小天王一哥的地位，多次受到高層的欽點與重用，不僅在典禮大會、媒體記者會、尾牙晚宴等主持都獲得各界的讚賞與肯定。而主持風格親民的他，更是受到許多女性粉絲喜愛。

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼野餐日現場人潮眾多。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

偉綸在野餐日活動現場獨挑大樑，還與關韶文的聯手主持，讓現場的民眾印象深刻，也感受到ETtoday新聞雲滿滿的青春活力。活動後，還有女粉絲特地到偉綸的粉絲專頁留言，大讚他講話好聽程度，完全大勝蔡英文總統記者會上讓人耳朵懷孕的口譯哥趙怡翔，甚至敲碗希望他有擔綱金馬獎與金鐘獎主持的機會。

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

推薦閱讀

獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」

獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

余祥銓被附身「跳車拒送醫」　余天：法師進門就大鬧

余祥銓被附身「跳車拒送醫」　余天：法師進門就大鬧

愚人節「最後一刻」下手　小S慘遭陳建州惡整怒譙

愚人節「最後一刻」下手　小S慘遭陳建州惡整怒譙

刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開

刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開

獨／孫鵬現身學生暴動　能仁家商演講曝「演藝圈起伏」

獨／孫鵬現身學生暴動　能仁家商演講曝「演藝圈起伏」

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

孟耿如哭紅眼哽咽：希望弟快樂！黃子佼雙手合十難過不語

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

野餐日, ETtoday好朋友野餐日, 好朋友野餐日, 偉綸, 何偉綸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」
  2. 阿西《一千個晚安》首集領便當　吐心聲：就是在演自己
  3. 廖家儀丟總裁老公一人返台　勾腿熱舞「背部裸空」辣翻
  4. 《RM》Gary 1歲兒「暴風抽高」！　走路直逼爸腰…網驚：長這麼大了
  5. 謝瓊煖爛瘡爬滿臉…被叫「殺人犯母親」釀職業傷害　
  6. 王寶強爆暗戀她10年「腥妻只是代替品」　林志玲首回應！
  7. 曾之喬「深V細肩帶」下廚燉肉！辣曝雪白酥胸　網瘋：主廚太犯規
  8. 全是親自上場！IU曾爆有懼水症　拍游泳戲敬業跳下水
  9. 黑桃變白桃！海倫清桃被嫌土漂白　搖身一變「姬白女神」
  10. 主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366