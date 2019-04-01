主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

記者許逸群／台北報導

ETtoday好朋友野餐日3月30日在台北內湖美堤河濱公園舉辦，除了眾多精彩內容，東森主持小天王何偉綸充滿活力又幽默的主持風格，也為活動增添許多歡笑。 野餐日現場的年輕民眾都對這次的活動讚不絕口，紛紛上網搜尋這位外型帥氣陽光、臨場反應靈活幽默且口條流利的主持人。

▲何偉綸挑大樑主持野餐日。（圖／取自何偉綸的大碗何粉）

主持過雙十慶典的偉綸，征戰過新聞台、主持過上千場大小活動，如今在東森集團的擔任購物專家。處女座的他對自己的主持準備工作要求極高，不論是在現場主持或者螢光幕前，都要求自己隨時要處於最佳狀態，不論是斥資百萬尋求知名牙醫打造門面，更在每個主持前都用盡每一分力氣的做足準備。

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▲▼偉綸在野餐日後台與《聲林之王》許莉潔、安懂以及李佳薇等人打成一片。（圖／取自何偉綸的大碗何粉）

曾經拿下台灣主播選秀冠軍的偉綸表示，自己從小就對主持和螢光幕抱著極大的熱情，但他更明白不斷努力進步才能成功的道理，不僅認真進修播音主持碩士。他之前更自費遠赴廈門大學學習著擁有40年歷史的華語播音主持專業，更被東森集團做為一線重點栽培主持人，送至韓國首爾培訓學習主持技巧。

▲▼偉綸無論是訪問藝人或是各行專家都相當有一套。（圖／記者黃克翔攝）

由於認真努力上進的態度被認可，偉綸在東森集團新生代的主持人中，已然成為小天王一哥的地位，多次受到高層的欽點與重用，不僅在典禮大會、媒體記者會、尾牙晚宴等主持都獲得各界的讚賞與肯定。而主持風格親民的他，更是受到許多女性粉絲喜愛。

▲▼野餐日現場人潮眾多。（圖／記者李毓康攝）

偉綸在野餐日活動現場獨挑大樑，還與關韶文的聯手主持，讓現場的民眾印象深刻，也感受到ETtoday新聞雲滿滿的青春活力。活動後，還有女粉絲特地到偉綸的粉絲專頁留言，大讚他講話好聽程度，完全大勝蔡英文總統記者會上讓人耳朵懷孕的口譯哥趙怡翔，甚至敲碗希望他有擔綱金馬獎與金鐘獎主持的機會。