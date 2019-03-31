《101》南太鉉弟吃旋轉零食！　「餅乾插進鼻孔3秒」哀超大聲笑翻

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《PRODUCE X 101》將在5月3日播出，在這之前照慣例釋出主題曲和挑戰任務爭取個人宣傳時間，不過這次的內容讓網友認為「根本在毀形象」，其中南東鉉（남동현）的影片引起熱烈討論。

▲南東鉉今年20歲，是THE SHOUTH旗下藝人。（圖／翻攝自THE SHOUTH官網）

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南東鉉挑戰「零食不要走」環節影片在30日曝光，短時間內就在多位練習生之間的影片中創下不錯的點閱率，只見他面對不停旋轉的各式零食糖果感到納悶，努力搖頭晃腦還是一直吃不到，忍不住哭腔喊「等等！到底該怎麼辦啊」。結果就在無奈的下一秒哀嚎了好大一聲，因為長條狀餅乾竟然就轉著晃著就這樣插進南東鉉的左鼻孔裡約3秒的時間，忍不住小抱怨：「真的很討厭跑進鼻子這樣。」終於在一陣掙扎之下吃到了巧克力，爭取到15秒的宣傳機會。

▲餅乾卡進南東鉉鼻子裡。（圖／翻攝自NAVER TV《PRODUCE X 101》）

事實上，南東鉉是歌手南太鉉的親弟弟，也是哥哥樂團「South Club」貝斯手，弟弟曾說：「因為我們從小就不住在一起，所以一開始其實有點尷尬，不過現在都非常好了。」而在訪問當時南太鉉說希望弟弟能透過樂團活動學到很多事情，如今南東鉉開始在《PRODUCE X 101》進行競賽，相信這些經驗對他都有一定的幫助。

▲南東鉉是哥哥南太鉉樂團「South Club」的貝斯手。（圖／資料照／記者周書羽攝）

▼南東鉉挑戰吃旋轉零食。（影片／取自NAVER TV《PRODUCE X 101》，如遭刪除請見諒）