日本最帥男大生是他！　「超萌大眼奪3冠」網酸爆：對帥有什麼誤解

▲日本2019最帥男大生比賽結果出爐，明治大學2年級草地稜之奪冠。（圖／翻攝自日網／Oricon）

記者陳芊秀／綜合報導

日本近日舉行大學校園選美活動「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」，選出全國最帥男大生、最美女大生。比賽結果出爐，由就讀明治大學2年級的草地稜之奪下冠軍。

據日媒《每日新聞》報導，草地稜之是1998年出生於東京，目前就讀明治大學經濟學部2年級。他五官清秀，又有超萌大眼，參加選拔前，已經是明治大學校園先生，以及「2017-2018校園先生」冠軍，這次選拔又奪得第三個冠軍，更透露願望是成為特攝片演員，希望可以成為《假面騎士》的一員。

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▲草地稜之擁有超萌大眼，這次比賽已經是連奪3次冠軍。（圖／翻攝自推特）

事實上，日本戲劇圈近年走紅的新生代男星，全都來自於《假面騎士》系列，包括竹內涼真、菅田將暉、志尊淳等人。草地稜之這次參賽經過重重考驗，最後決賽打敗20位入選者奪得冠軍，並獲得50萬日幣（約14萬台幣）的獎金，被問到想拿獎金做什麼，笑回：「想帶爸媽去敘敘苑吃燒肉。」此外，第二名是慶應大學2年級的高橋航大，以及佛教大學2年級的兵頭海地。

▲日本2019最帥男大生，冠軍是草地稜之（中），第二名是慶應校草高橋航大（右）、佛教大學的兵頭海地（左）。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）

日本選出最帥男大生，不過在國內、海外如南韓、大陸都掀起議論。優勝者的外型被日網吐槽「想當假面騎士前，先把書念完」、「就普通站在那邊的哥哥」，南韓網友酸「這樣的顏值應該無法參加比賽」、「日本美男子的標準變了」，話題更成為大陸熱搜，「日本人怕是對帥有什麼誤解吧」、「謎之審美。」

▲日本最帥男大生選拔出爐，外型被網友吐槽「就是普通站在那裡的哥哥嘛。」（圖／翻攝自《Yahoo Japan》）

▲陸網加入討論：「日本人怕是對帥有什麼誤解吧。」（圖／翻攝自《新浪娛樂》）



除了校園先生，本屆「最美女大生」也大有來頭，原來是前SKE48的女偶像中村優香。她曾隨團登上《紅白歌唱大賽》，因為學業選擇畢業退團，現正就讀南山大學法學部的2年級，這次奪冠再度成為媒體關注焦點，未來夢想是當主播。

▲日本2019最美女大生是前SKE成員中村優香。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）