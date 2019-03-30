ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本最帥男大生是他！　「超萌大眼奪3冠」網酸爆：對帥有什麼誤解

▲▼日本最帥男大生出爐。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲日本2019最帥男大生比賽結果出爐，明治大學2年級草地稜之奪冠。（圖／翻攝自日網／Oricon）

記者陳芊秀／綜合報導

日本近日舉行大學校園選美活動「Mr. of Mr. CAMPUS CONTEST 2019」，選出全國最帥男大生、最美女大生。比賽結果出爐，由就讀明治大學2年級的草地稜之奪下冠軍。

據日媒《每日新聞》報導，草地稜之是1998年出生於東京，目前就讀明治大學經濟學部2年級。他五官清秀，又有超萌大眼，參加選拔前，已經是明治大學校園先生，以及「2017-2018校園先生」冠軍，這次選拔又奪得第三個冠軍，更透露願望是成為特攝片演員，希望可以成為《假面騎士》的一員。

請繼續往下閱讀...

▲▼日本最帥男大生是草地稜之。（圖／翻攝自推特）

▲草地稜之擁有超萌大眼，這次比賽已經是連奪3次冠軍。（圖／翻攝自推特）

事實上，日本戲劇圈近年走紅的新生代男星，全都來自於《假面騎士》系列，包括竹內涼真、菅田將暉、志尊淳等人。草地稜之這次參賽經過重重考驗，最後決賽打敗20位入選者奪得冠軍，並獲得50萬日幣（約14萬台幣）的獎金，被問到想拿獎金做什麼，笑回：「想帶爸媽去敘敘苑吃燒肉。」此外，第二名是慶應大學2年級的高橋航大，以及佛教大學2年級的兵頭海地。

▲▼日本2019最帥男大生選拔結果揭曉。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）

▲日本2019最帥男大生，冠軍是草地稜之（中），第二名是慶應校草高橋航大（右）、佛教大學的兵頭海地（左）。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）

日本選出最帥男大生，不過在國內、海外如南韓、大陸都掀起議論。優勝者的外型被日網吐槽「想當假面騎士前，先把書念完」、「就普通站在那邊的哥哥」，南韓網友酸「這樣的顏值應該無法參加比賽」、「日本美男子的標準變了」，話題更成為大陸熱搜，「日本人怕是對帥有什麼誤解吧」、「謎之審美。」

▲▼日本最帥男大生選拔出爐，網友狂吐槽。（圖／翻攝自《Yahoo Japan》、《新浪娛樂》）

▲日本最帥男大生選拔出爐，外型被網友吐槽「就是普通站在那裡的哥哥嘛。」（圖／翻攝自《Yahoo Japan》）

▲▼日本最帥男大生選拔出爐，網友狂吐槽。（圖／翻攝自《Yahoo Japan》、《新浪娛樂》）

▲陸網加入討論：「日本人怕是對帥有什麼誤解吧。」（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

除了校園先生，本屆「最美女大生」也大有來頭，原來是前SKE48的女偶像中村優香。她曾隨團登上《紅白歌唱大賽》，因為學業選擇畢業退團，現正就讀南山大學法學部的2年級，這次奪冠再度成為媒體關注焦點，未來夢想是當主播。

▲▼日本2019最帥男大生選拔結果揭曉。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）

▲日本2019最美女大生是前SKE成員中村優香。（圖／翻攝自推特／109涉谷編輯部）

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

推薦閱讀

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

偶遇「A咖情侶0偽裝約會」　粉絲狂喜：你們真的沒分手！

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

野生5藝人陽明山採海芋！　她0偽裝被認出「直接伸手」反應暖炸

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

草地稜之, 日本最帥男大生

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 亞裔女「爽聞白人原味內褲」露陶醉臉　德廣告被批噁爛：種族歧視！
  2. 李國毅拍靈異劇感悟生死　悼孟耿如親弟：逝者安息　
  3. 日本最帥男大生是他！　「超萌大眼奪3冠」網酸爆：對帥有什麼誤解
  4. 《復仇者4》片長3hrs…粉絲許願「買票送紙尿褲」　影城看到了！
  5. 快訊／孟耿如首發聲！　親PO「弟弟視角」：我知道你會陪我走完
  6. 「36H李毓芬」出500萬也約不到　下一秒她錯失「億級抖內」超傻眼
  7. 南柱赫一把抓柱男粉「超腐背後抱」！撩妹扶心臟：我中了愛的子彈
  8. 遭家寧沉默無視…Andy爆氣甩門離家！　神展開結局讓網友服了：脾氣超好
  9. 直擊／米津玄師告白：我愛你們　「使出這招」真的零人偷拍
  10. 王瞳搖滾秀辣美腿！7歲患歌唱恐懼症「今開口唱了！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366