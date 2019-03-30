ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影迷惡搞《復仇者4》海報！　星爵「被改這句SLOGAN」網笑：還在氣

記者張筱涵／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》日前釋出32個角色的個人海報，分成彩色跟黑白色調的模式也讓觀眾聯想是生存組跟死亡組，但粉絲認為漫威系列電影出現過的重要角色不只這些，於是就自己做了好幾組，有趣的是他們又對星爵再次表達憤怒之意。

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）

▲《復仇者4》釋出32位角色的海報。（圖／翻攝自漫威IG）

請繼續往下閱讀...

粉絲們對《復仇者聯盟4：終局之戰》只釋出32個人的個人海報感到有些可惜，直呼有很多角色也很需要像這樣被紀念，就製作了尚未交代去向的皮姆博士（Hank Pym）、第一代黃蜂女珍妮特汎戴茵（Janet van Dyne），以及阿斯嘉彩虹橋守門人海姆達爾（Heimdall）等角色的個人海報。

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）

▲影迷製作皮姆博士、珍妮特汎戴茵和海姆達爾的海報。（圖／翻攝自推特）

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）

▲影迷製作惡搞星爵海報。（圖／翻攝自推特）

不過，原本就已經在官方海報上的星爵也被做了點小改變，原來是因為粉絲還在氣他於《復仇者聯盟3：無限之戰》因為沉不住氣，就讓差點被拔掉的薩諾斯手套又失敗，把原本寫著「AVENGE THE FALLAN」的部分改成「ALL YOUR FAULT.（全是你的錯）」相當搞笑。另外，影迷們也沒有忘記最重要的「漫威之父」史丹李（Stan Lee），藉著照片一起哀悼他。

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）

推薦閱讀

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

饒舌天后認了「跳脫衣舞下藥迷昏」　偷光恩客財物：只是討生活！

饒舌天后認了「跳脫衣舞下藥迷昏」　偷光恩客財物：只是討生活！

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

《這就是街舞2》導師班底曝光！　黃子韜退出「F4成員」補上

《這就是街舞2》導師班底曝光！　黃子韜退出「F4成員」補上

2度現身「張翰住家社區」又爆復合　古力娜扎罕見說話了！

2度現身「張翰住家社區」又爆復合　古力娜扎罕見說話了！

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

復仇者聯盟, 復仇者

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影迷惡搞《復仇者4》海報！　星爵「被改這句SLOGAN」網笑：還在氣
  2. 183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老
  3. 茄子蛋開唱A咖歌王助陣！還有他台下唸口白..磁性嗓全尖叫
  4. 小妹妹拿著卡片快哭了　《聲林》林孟辰伸出雙手超展開
  5. 飛飛翔翔腳踩鋼琴　黑人「1個字超討厭」徹底惹怒范瑋琪！
  6. 《聲林》台北見面會塞爆！Gail粉絲「超大乖乖」超驚喜
  7. 遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣
  8. 張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！
  9. 遇車竟大力推她出去！慢慢說交往8年　志方一舉動讓點點傻眼
  10. 李奈映春裝只要2000台幣！《羅曼史》女一女二穿搭找給你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366