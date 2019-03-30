影迷惡搞《復仇者4》海報！　星爵「被改這句SLOGAN」網笑：還在氣

記者張筱涵／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》日前釋出32個角色的個人海報，分成彩色跟黑白色調的模式也讓觀眾聯想是生存組跟死亡組，但粉絲認為漫威系列電影出現過的重要角色不只這些，於是就自己做了好幾組，有趣的是他們又對星爵再次表達憤怒之意。

▲《復仇者4》釋出32位角色的海報。（圖／翻攝自漫威IG）

請繼續往下閱讀...

粉絲們對《復仇者聯盟4：終局之戰》只釋出32個人的個人海報感到有些可惜，直呼有很多角色也很需要像這樣被紀念，就製作了尚未交代去向的皮姆博士（Hank Pym）、第一代黃蜂女珍妮特汎戴茵（Janet van Dyne），以及阿斯嘉彩虹橋守門人海姆達爾（Heimdall）等角色的個人海報。

▲影迷製作皮姆博士、珍妮特汎戴茵和海姆達爾的海報。（圖／翻攝自推特）

▲影迷製作惡搞星爵海報。（圖／翻攝自推特）

不過，原本就已經在官方海報上的星爵也被做了點小改變，原來是因為粉絲還在氣他於《復仇者聯盟3：無限之戰》因為沉不住氣，就讓差點被拔掉的薩諾斯手套又失敗，把原本寫著「AVENGE THE FALLAN」的部分改成「ALL YOUR FAULT.（全是你的錯）」相當搞笑。另外，影迷們也沒有忘記最重要的「漫威之父」史丹李（Stan Lee），藉著照片一起哀悼他。

▲影迷製作史丹李的版本。（圖／翻攝自推特）