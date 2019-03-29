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2度現身「張翰住家社區」又爆復合　古力娜扎罕見說話了！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星張翰曾與「新疆維納斯」古力娜扎交往3年，在2017年10月宣布和平分手，不過近來女方被拍到進出他所住的社區，復合消息頻傳，不過雙方都已經否認。沒想到，28日古力娜扎再度被拍到拖著行李到張翰所住的社區，讓復合傳聞再度甚囂而上。

▲張翰、古力娜扎。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》、古力娜扎）

▲古力娜扎過去與張翰有過一段情。（圖／翻攝自微博／古力娜扎）

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根據大陸媒體《鳳凰網娛樂》報導，古力娜扎近日被拍到一下機，就隨即搭車往張翰的住家方向趕去，到了以後只見身穿黑白運動上衣的古力娜扎，獨自拉著行李，往大樓走去，畫面被外界解讀為兩人已經復合。

▲張翰、古力娜扎。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》、古力娜扎）

▲古力娜扎被拍到現身張翰所住的社區。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

對此，古力娜扎的工作人員也早已出面否認，而稍早她本人也跳出在微博上發文：「不知道每次收工回自己家有什麼可拍的？別再編故事了！」事實上，這並非古力娜扎第一次目擊現身張翰所住的社區，在2月她也從該社區步出，搭上等候多時的座車，迅速離開社區，但外出幾個小時後又返回。

▲張翰、古力娜扎。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》、古力娜扎）

▲古力娜扎發文。（圖／翻攝自微博／古力娜扎）

對此，稍早有粉絲跳出解釋，稱古力娜扎也住在該社區，「娜扎2016年在那裡買的房子，回自己家」，也有網友稱張翰目前人在山西拍戲，也不在北京家中。

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