小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

記者李湘文／綜合報導

YouTuber小玉跟網紅笑笑住在一起，一直以來都稱對方是家人，雖然去年12月曾經為了拍片需要，一度宣布交往，但幾天後就又「分手」，澄清彼此真的只是朋友。誰料，小玉今天（29日）突然又PO出2人擁抱的親密合照，寫下「2019/3/29，我們在一起了」，讓粉絲再度陷入震驚！

▲小玉跟笑笑認識已久，一直說對方是家人。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

小玉29日突然在Instagram發文，高調宣布有了交往對象：「從家人變情人，2019/3/29，我們在一起了。」他PO出2張姿態親密的照片，一張是從背後親暱環抱女方，另一張則是秀出2人小指上的對戒，雖然沒有讓女方的臉完全露出，但對比高調的粉紅色頭髮和五官，還是能判斷照片裡的女主角就是笑笑。

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▲小玉上傳親密照片，宣布跟笑笑「從家人變情人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

粉絲見到這幾張照片，有的興奮大呼「恭喜」、「有情人終成眷屬」、「支持你們」、「開心到爆炸」；但因為小玉和笑笑曾經假交往，也有許多人抱持懷疑態度「是不是又是打賭輸了」、「愚人節快樂」、「最近收到戒指廠商的業配嗎」，連蔡阿嘎都留言逼問：「不要選在愚人節前夕公布啦，到底真假？！」一時間吸引大批網友求問真相。

▲笑笑2月剛染粉紅色頭髮。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

笑笑去年12月曾在Instagram發文，PO出彷彿跟小玉親暱接吻的照片，宣布：「我交男友了！」引起熱議。但她後來宣布真相，是因為跟放火一起拍片玩「二選一挑戰」，抽到：「你要打給前任跟他求復合，還是粉專發一個我交男友或是女友的動態照片？」尷尬之下只好選後者，因而被迫跟小玉交往1星期，等到影片上線、真相公開後才「分手」。

▲小玉和笑笑曾經「假交往」1星期。（圖／翻攝自笑笑Instagram）