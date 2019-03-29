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法國「新浪潮之母」安妮華達乳癌逝世！享耆壽90歲

▲▼安妮華達逝世。（圖／翻攝自臉書／海鵬影業）

▲安妮華達逝世。（圖／翻攝自臉書／海鵬影業）

記者林映妤／綜合報導

法國「新浪潮之母」導演安妮華達（Agnès Varda）29日因乳癌病逝家中，享耆壽90歲。曾執導《五點到七點的克萊歐》、《無法無家》、《最酷的旅伴》等經典電影，安妮華達享譽超過50年，與楚浮、高達都是法國新浪潮電影的先鋒。

近幾周傳出安妮華達身體不適的消息，甚至取消了表演課程等行程，今證實過世消息，令不少影迷哀痛。「電影製作人兼導演安妮華達於2019年3月29日晚上在家中因癌症去世，身邊圍繞著家人和朋友。」安妮華達的家人發出聲明，稱她是「快樂的女權主義者」、「熱情的藝術家」。

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▲▼安妮華達跟知名藝術家JR聯合執導紀錄片《Faces Places》。（圖／海鵬提供）

▲▼安妮華達曾執導紀錄片《最酷的旅伴》。（圖／海鵬提供）

▲▼安妮華達跟知名藝術家JR聯合執導紀錄片《Faces Places》。（圖／海鵬提供）

安妮華達上個月才帶著自傳紀錄片《Varda by Agnès》前往柏林影展獲得榮譽，她曾4度前往柏林影展，並以《Le Bonheur》獲得1965年的評審團大獎，《Varda by Agnès》也成為她輝煌演藝生涯的最後一部作品。

出生於比利時的安妮華達是法國國寶級導演，執導過超過40部劇情、紀錄與短片，並於2017年11月榮獲美國影藝學院奧斯卡榮譽獎項主席獎，也就是終身成就獎。

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