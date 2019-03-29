陳庭妮揪楊達敬幹大事　緊張狂拉肚子「只差沒吃手卡」

▲陳庭妮主持金穗，緊張到拉肚子。（圖／記者張一中攝）

記者林映妤／台北報導

陳庭妮、楊達敬29日主持金穗獎頒獎典禮，2人分別主持過台北電影獎，這次陳庭妮卻特別緊張，因為典禮會直播、不能NG，導至她壓力很大，一早還拉肚子完全吃不下，「只差沒把手卡吃掉了！」楊達敬讚她敬業，入圍的54部參賽短片都看完，陳庭妮則自嘲：「當初只想說可以看電影就接了啊！」

訪問過程中楊達敬不斷「恐嚇」，搞得陳庭妮害怕出錯相當崩潰，但2人彩排狀況良好，開場還會有一段10分鐘脫口秀。陳庭妮哀怨：「54部都沒找我合作，等下我要去抱首獎導演的大腿！」

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▲▼陳庭妮、楊達敬首次搭檔，私下練習re稿相當多次。（圖／記者張一中攝）

《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙正在籌拍喜劇新片《跟你老婆去旅行》，笑說希望能找回《比悲傷》原班人馬，「之前太悲了，這次希望讓他們開心點。」

另外劉以豪昨被《ETtoday》獨家爆出走10年經紀公司伊林，陳庭妮、林孝謙都坦言並不清楚，陳庭妮表示劉以豪有說現階段什麼都想試試看；林孝謙則說，「他覺得好好演一個角色原來這麼過癮，想好好演戲。其實他去哪都很祝福，還是要接我們的戲喔！」

▲林孝謙將籌拍愛情喜劇。（圖／記者張一中攝）