昆凌心裡「周杰倫排第一」　揭結婚4年黏TT背後原因

記者傅家妤／綜合報導

女星昆凌與天王周杰倫結婚後，生下一對子女，感情甜蜜的兩人，婚後依舊經常形影不離，愛的足跡幾乎遍布全世界，昆凌近來受訪時談及家庭觀，透露在她的心目中，老公周杰倫排在第一位，一對兒女在對方後面，隨後她的解釋被眾人推爆，瞬間登上微博熱搜第一。

▲昆凌、周杰倫結婚多年依舊非常恩愛。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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昆凌與周杰倫2015年步上紅毯，先後迎來了女兒小周周及兒子Romeo，一家四口生活幸福美滿，雖然已經當了爸媽，但兩人感情依舊維繫得非常好，在旁人眼中總是猶如熱戀情侶般，愛得濃情蜜意，羨煞旁人。

▲昆凌、周杰倫無論去到哪都黏TT在一起。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

近來昆凌接受香港版《ELLE》雜誌專訪，談及自身事業及家庭觀，被問及老公、小孩在她心中的排名時，有別於一般當媽的答案，她爽快地稱老公排名比兒女前面：「我們一向把另一半放第一，他（指周杰倫）就曾經這樣跟我說，是為了給孩子樹立一個很好的榜樣。」

隨後，昆凌轉述過去資深演員王學圻的話，稱如果作為父母一開始太專注在小孩身上，多年後小孩長大，有了自己的生活，夫妻關係又因早年太專注於小孩，而變得不再密切，這並不是件好事，所以對方勸她：「我覺得要先弄好夫妻關係，再一起照顧小孩。」

▲昆凌稱未來可能會一家人出國生活。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

昆凌也談及了一對兒女，稱星二代或多或少都會承受一些壓力，她想過未來會一家人到國外生活，但不會單獨把小孩送出國：「家人一定要在一起，就是我跟你們去，不然就別去。」