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鄧紫棋揭「4年前被逼續約內幕」　爆蜂鳥已起訴…遭求償1.2億！

娛樂中心／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）近期深陷和經紀公司「蜂鳥音樂」的解約風波，更牽扯出藝名和歌曲的所有權爭議，她28日又宣布不再使用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，正式切割關係，如今，更爆出她已被前公司起訴，她更揭露4年前被逼續約的內幕。

▲蜂鳥爆已起訴鄧紫棋。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫棋和公司「蜂鳥音樂」鬧翻。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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鄧紫棋宣布解約後，蜂鳥音樂曾發聲明，「遺憾的，我們多次盡最大努力嘗試以和平方式解決雙方的分歧，唯知道G.E.M與她身邊的人有意獨立處理其今後的個人音樂事業，儘管我們與G.E.M合約於2022年才約滿。」對此，曾提出過不同的方案，希望雙方達成共識及協議，「無奈對方提出多項無理要求，令事件最終無法低調和平地解決。我們更遺憾的是，G.E.M的律師發表的嚴正聲明中對蜂鳥音樂的指控涉及中傷性質。」

蜂鳥音樂明確表示，否認鄧紫棋及律師在社交媒體上提出的所有指控，再三強調從沒有涉及任何「違約及不法的行為」，也未曾「不公」或「壓迫」，「如再出現中傷言論，我們會保留法律追究權利。非常遺憾，此事現在很有可能進入司法程序。」

但蜂鳥音樂28日卻爆出已上訴高等法院反擊，指與鄧紫棋在2017年簽定獨家作曲人、經理人及歌手合約，合約期應到2022年才結束，合約有效期還有3年，但她本月初突然宣布解約，估計將害公司每年損失達4000萬，三年共損失逾1.2億，也浪費了260萬元取消演唱會等費用，並要求法庭頒令合約有效及向鄧紫棋求償。

▲蜂鳥爆已起訴鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／蜂鳥音樂）

▲蜂鳥爆已起訴鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／蜂鳥音樂）

據香港《蘋果日報》報導，針對被起訴一事，鄧紫棋僅表示法律上的事，自己不便說太多，但她不滿地透露：「真相是蜂鳥CEO在2014年3月底《我是歌手》總決賽大約一星期前，要求我必須續約否則不讓我參加決賽。」她更表示，日後大家就會看到事實的全部，「總之，我會繼續用G.E.M.這個屬於我的名字，繼續唱我的歌，做好我自己的音樂。我相信公義，所以這一次我會勇敢面對，絕不退縮，法庭見！」

▲蜂鳥爆已起訴鄧紫棋。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫棋揭4年前被逼續約內幕。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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