「米高基頓是陰間大法師！」提姆波頓《小飛象》讓他角色翻轉

記者洪文／綜合報導

米高基頓（Michael Keaton）1992年演出提姆波頓執導的《蝙蝠俠大顯神威》扮演正義的化身蝙蝠俠，5呎巨人丹尼狄維托（Danny DeVito）成了邪惡的企鵝人，如今在提姆波頓的號召下，金三角在《小飛象》（Dumbo）再度攜手合作，而且導演一聲令下，讓兩個人的角色大翻轉。

▲米高基頓、丹尼狄維托《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



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丹尼狄維托表示：「一年前，當導演告訴我他的《小飛象》計畫時，我很開心接受挑戰，當他說米高基頓也在其中時，我簡直快樂得升天了。」米高基頓表示：「導演告訴我，這次角色要對調，丹尼必須成為英雄，我則成為壞人，我也樂壞了！」



《小飛象》劇情敘述一名從戰場回到馬戲團工作的男人，他渴切在妻子過世、自己斷了一條手臂的情況下，證明自己的價值，也急於與兩個兒女建立親密情感。此時，馬戲團卻誕生了一頭有著大耳的奇異小象，當小象用牠的耳朵飛上了天，馬戲團裡的各種人性開始運轉，包括善惡對抗、商人貪婪本性也都展露無遺，當每個人積極找到自我時，小象回到母親懷裡的路，竟是如此艱難。

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



雖然《小飛象》是改編1941年迪士尼的經典動畫作品，卻充滿提姆波頓怪誕卻不失溫情的個人風格。從馬戲團裡光怪陸離的異類和各種華麗表演，再到細緻的服裝及瑰麗色彩的運用，都可以捕捉到導演提姆波頓對《小飛象》的熱情和執著，尤其是演員，更是集合了提姆波頓歷年夥伴的經典，除了首次合作的柯林法洛，還有曾合作《陰間大法師》的米高基頓、《大智若魚》的丹尼狄維托和《怪奇孤兒院》的伊娃葛林。



提姆波頓很開心多年沒合作的丹尼狄維托及米高基頓再度回歸，「包含《蝙蝠俠大顯神威》的企鵝人和《大智若魚》的馬戲團長，《小飛象》完成了丹尼的馬戲團三部曲。」對於米高基頓，導演說：「他就是有種奇妙的包容力，他的角色就像陰間大法師一樣，你永遠不知道他是和善還是想殺了你，他就是有這種迷人的魅力！」

對於能與昔日夥伴再次合作，開心的不止是導演，雖然在《小飛象》裡的角色是個唯利是圖的商人，但米高基頓形容「像是回到童年時代般」的興奮，扮演良善馬戲團主人的丹尼狄維托甚至聲稱：「當你能夠和米高基頓合作，簡直就像中了頭彩，他真的是這個星球上最甜蜜的傢伙！」

▲伊娃葛林《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）



不同於兩個老牌演員在地面上的對立，法國女星伊娃葛林則是必須在半空中拿命演出，畢竟詮釋的是風姿綽約的天堂女王，她必須穿著華麗服飾在半空中飛來飛去，偏偏伊娃葛林本身有懼高症，她後來找到了一個像咒語般的克服方式，就是唱法文歌，「我在特技人員的陪伴下訓練了2個月，當我的腹肌愈來愈強壯，也越飛越高時，連我自己都很驚訝我竟然做得到！」



《小飛象》除了楚楚可憐、以電腦動畫完成的小象極為吸睛外，還有意外驚喜，在電影中發掘呆寶飛行能力的，是現年14歲的妮可帕克，她是《不可能的任務2》女星譚蒂紐頓的女兒。



《小飛象》將在6月29日全台上映。