ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「米高基頓是陰間大法師！」提姆波頓《小飛象》讓他角色翻轉

記者洪文／綜合報導

米高基頓（Michael Keaton）1992年演出提姆波頓執導的《蝙蝠俠大顯神威》扮演正義的化身蝙蝠俠，5呎巨人丹尼狄維托（Danny DeVito）成了邪惡的企鵝人，如今在提姆波頓的號召下，金三角在《小飛象》（Dumbo）再度攜手合作，而且導演一聲令下，讓兩個人的角色大翻轉。

▲▼《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲米高基頓、丹尼狄維托《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

請繼續往下閱讀...

丹尼狄維托表示：「一年前，當導演告訴我他的《小飛象》計畫時，我很開心接受挑戰，當他說米高基頓也在其中時，我簡直快樂得升天了。」米高基頓表示：「導演告訴我，這次角色要對調，丹尼必須成為英雄，我則成為壞人，我也樂壞了！」
 
《小飛象》劇情敘述一名從戰場回到馬戲團工作的男人，他渴切在妻子過世、自己斷了一條手臂的情況下，證明自己的價值，也急於與兩個兒女建立親密情感。此時，馬戲團卻誕生了一頭有著大耳的奇異小象，當小象用牠的耳朵飛上了天，馬戲團裡的各種人性開始運轉，包括善惡對抗、商人貪婪本性也都展露無遺，當每個人積極找到自我時，小象回到母親懷裡的路，竟是如此艱難。

▲▼《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）
  
雖然《小飛象》是改編1941年迪士尼的經典動畫作品，卻充滿提姆波頓怪誕卻不失溫情的個人風格。從馬戲團裡光怪陸離的異類和各種華麗表演，再到細緻的服裝及瑰麗色彩的運用，都可以捕捉到導演提姆波頓對《小飛象》的熱情和執著，尤其是演員，更是集合了提姆波頓歷年夥伴的經典，除了首次合作的柯林法洛，還有曾合作《陰間大法師》的米高基頓、《大智若魚》的丹尼狄維托和《怪奇孤兒院》的伊娃葛林。
 
提姆波頓很開心多年沒合作的丹尼狄維托及米高基頓再度回歸，「包含《蝙蝠俠大顯神威》的企鵝人和《大智若魚》的馬戲團長，《小飛象》完成了丹尼的馬戲團三部曲。」對於米高基頓，導演說：「他就是有種奇妙的包容力，他的角色就像陰間大法師一樣，你永遠不知道他是和善還是想殺了你，他就是有這種迷人的魅力！」

對於能與昔日夥伴再次合作，開心的不止是導演，雖然在《小飛象》裡的角色是個唯利是圖的商人，但米高基頓形容「像是回到童年時代般」的興奮，扮演良善馬戲團主人的丹尼狄維托甚至聲稱：「當你能夠和米高基頓合作，簡直就像中了頭彩，他真的是這個星球上最甜蜜的傢伙！」

▲▼《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲伊娃葛林《小飛象》劇照。（圖／迪士尼提供）

不同於兩個老牌演員在地面上的對立，法國女星伊娃葛林則是必須在半空中拿命演出，畢竟詮釋的是風姿綽約的天堂女王，她必須穿著華麗服飾在半空中飛來飛去，偏偏伊娃葛林本身有懼高症，她後來找到了一個像咒語般的克服方式，就是唱法文歌，「我在特技人員的陪伴下訓練了2個月，當我的腹肌愈來愈強壯，也越飛越高時，連我自己都很驚訝我竟然做得到！」
 
《小飛象》除了楚楚可憐、以電腦動畫完成的小象極為吸睛外，還有意外驚喜，在電影中發掘呆寶飛行能力的，是現年14歲的妮可帕克，她是《不可能的任務2》女星譚蒂紐頓的女兒。
 
  《小飛象》將在6月29日全台上映。

推薦閱讀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小飛象, 米高基頓, 提姆波頓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 休傑克曼再獻美聲！怪物版「福爾摩斯與華生」聚集超狂4大咖
  2. 鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光
  3. 路嘉欣拼了！被弄暈當死屍拖地上走　對戲換真刀沒在怕
  4. 宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧
  5. 莊凱勛拋家棄子待新加坡　孤身一人煮飯、洗衣「練孤單」
  6. 余祥銓被附身「跳車拒送醫」　余天：法師進門就大鬧
  7. 杜汶澤限制級《G》片處處G點！狂嗆亞斯伯格男「低能兒」
  8. 2019還在聽！　梁文音「3首洗腦神曲」勾起粉絲共鳴
  9. 周興哲認了：歌曲靈感是微醺時激發！　創作時「都要小酌」
  10. 網紅「全程偷拍明星」還做節目播出！　青峰受害無奈：以後跟陌生人說話都會更怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366