NSO琵琶交響 攜手吳蠻莊東杰跨越中西

NSO國家交響樂團名家系列《琵琶交響》音樂會,將在3月30日於國家音樂廳登場,邀請琵琶名家吳蠻與指揮家莊東杰聯手演繹趙季平第二號琵琶協奏曲;同場亦安排斯特拉溫斯基「給小樂團的組曲第二號」、浦朗克的小交響曲,以及原住民委員會委託創作的李子聲《布農‧天籟》。這場音樂會可說是跨越東西文化界線的音樂盛宴。



吳蠻生於杭州,為享譽全球樂壇的琵琶名家,以炫技獨奏家和華人樂壇標竿的形象風靡中西,獲獎無數,她七度入圍美國葛萊美音樂獎,也是第一位在美國卡內基廳及第一位獲邀至白宮演奏的華人音樂家。吳蠻赴西方發展已逾二十餘年,靠著豐富的跨界合作經驗,打破中國傳統元素在西方樂壇的刻板印象,演奏風格更是將西方的嚴謹與東方的綿延情感緊密結合。這次吳蠻與NSO的首度合作,也是第一次在台灣與交響樂團同台。



台灣青年指揮家莊東杰是2015 年馬爾科指揮大賽首獎得主。在馬爾科大賽奪冠前,已贏得法蘭克福蕭提國際指揮大賽二獎、觀眾票選獎,以及馬勒大賽與布加勒斯特青年指揮新銳大賽。莊東杰表示:「NSO近期完成布拉姆斯系列的NSO,若將布拉姆斯作品喻為情侶間的精緻燭光晚餐,本場曲目則如情侶相偕享受夜市的繽紛與多樣。」



趙季平創作的第二號琵琶協奏曲是受雪梨交響樂團委託創作,源起於2013年雪梨交響樂團與吳蠻的同台演出。趙季平憑藉著吳蠻個人的生長背景及琵琶特色,同時融入江南蘇杭的人文景色,再以「評彈」吳儂軟語的風格,取代西方典型的協奏曲結構而完成此曲。在雪梨世界首演後,獲得高度讚譽,演奏邀約不斷,吳蠻與第二號琵琶協奏曲,成為樂壇上炙手可熱,同時深具中西融合的代表作之一。



NSO也將演出臺灣作曲家李子聲的《布農.天籟》,以布農族的音樂為素材,將《獵前祭槍歌》(Pislahi) 、《祈禱小米豐收歌》(Pasi But But) 解構改編再生,使古謠轉化為具有現代聲響的管絃樂曲。下半場的浦朗克小交響曲,和斯特拉溫斯基給小樂團的組曲第二號。全場四首曲目各有其不同的文化色彩,再次展現台灣多元、開闊的文化實力。



節目資訊:

2019/3/30 Sat. 19:30 國家音樂廳

指揮/莊東杰 TUNG-CHIEH CHUANG, conductor

琵琶/吳蠻 WU MAN, pipa



曲目:

李子聲:《布農‧天籟》 TZYY-SHENG LEE: Pasi But But

趙季平: 第二號琵琶協奏曲 ZHAO JIPING: Pipa Concerto No.2

斯特拉溫斯基:給小樂團的組曲 第二號 IGOR STRAVINSKY: Suite No.2 for Small Orchestra

浦朗克:小交響曲 FRANCIS POULENC: Sinfonietta