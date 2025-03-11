Sandy「IG私訊被吃掉」隔500天才彈出！　無奈道歉：不知怎麼處理

記者顧齊祐／綜合報導

Sandy（吳姍儒）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享日常生活。今（11）日她在Instagram上發文，透露自己經常收不到訊息，甚至有些訊息延遲了500天才收到，令她相當震驚和困擾，但也不知道怎麼處理。

▲Sandy的Instagram經常收不到訊息。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy表示，最近才發現很多私訊被Instagram屏蔽，最久的還相隔了500天才突然出現在收件夾，也有5天之前被標註的限時動態突然出現，只可惜也已經過了時間無法觀看，令她感到非常煩惱。

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▲收不到訊息，令Sandy相當困擾。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy接著坦言，在社群媒體發達的時代，會發生這樣的情況簡直恐怖到很詭異。並無奈說道「很多跟我工作的人回家有傳訊息給我⋯我沒收到，很多標記我的粉絲朋友們⋯我沒收到，很多新聞媒體各種報導跟我有關⋯我沒收到（但也還是會有其他朋友傳給我）」。

▲Sandy相當無奈，不知道怎麼處理。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



對於收不到私訊的情況，Sandy表示非常傻眼，「我目前也不知能怎麼處理，只能雙手合十，金歹勢」。最後也感嘆道「科技、自媒體、社群這些個東西，是不是一下子跟不上，就一輩子都跟不上了」。