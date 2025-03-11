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羅莎莎認「超容易暈船」：一旦愛上相當易暈　不隨便勸退人

記者蔡琛儀／台北報導

羅莎莎睽違兩年發行全新單曲〈自願自愛〉，並改用短影音推出6集《自願自愛音樂愛情故事》短片，詮釋暈船仔在愛中「自願自愛」的6種狀態。

▲▼羅莎莎〈自願自愛〉。（圖／感恩的心有限公司提供）

▲羅莎莎推出新歌〈自願自愛〉。（圖／感恩的心有限公司提供）

說起自己的暈船經驗，羅莎莎笑認：「我每次都還蠻進去的，一旦愛上可說是相當易暈，所以我懂那種怎麼勸都沒辦法醒的感覺，還是得自己經歷過才知道！所以我一率不勸下船，除非已經被騙都不知道或者是被打，其實這帶到很多我的生活處事上，我喜歡自己走一遭，反正自己下的決定自己負責。」

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在現實生活中，羅莎莎覺得時間觀念很重要，除非有不可控的因素，不然無論是朋友還是情人，都會讓她感到沒心，「其實我超級討厭等人，但對喜歡的人可以寬限一點點。」不過，相當珍惜食物的羅莎莎，若真的遇到約會吃飯被放鳥，她率性表示：「爽約我可能會call朋友來吃，或是打包回去給朋友吃之類的，然後下次不會再約。」而她也自認個性很獨立，不是害怕孤獨的人，像是先前網路上的孤獨指數測試，羅莎莎除了一個人開刀外，幾乎全部都已達成，「我非常喜歡一個人，常常覺得這樣才有辦法守護能量，定期就要獨處一下。」

▲▼羅莎莎〈自願自愛〉。（圖／感恩的心有限公司提供）

▲羅莎莎新歌談感情暈船。（圖／感恩的心有限公司提供）

近期她受邀擔任冰球樂團演唱會嘉賓，她和主唱王之前有不少合作，最早因為冰球樂團的舊歌重製計劃，希望做男女合唱因而有了〈Give A Chance〉的合作。在配唱時，羅莎莎被王的專業嚇到，後來開始聊了很多唱歌技巧變成好朋友，與馬思唯的合作也是王牽線，羅莎莎感謝表示：「王是幫助我成長的一大貴人！」而被問到是否還有其他合作機會？羅莎莎也表示：「未來一定有機會合作的，因為他答應我了！」

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