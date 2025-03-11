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鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

記者蔡琛儀／台北報導

剛和大元登記結婚成為新手人夫的鼓鼓，上週日受邀擔任「2025粉紅瑜珈」的皮拉提斯課程小助教，被問到轉換身份的生活變化時表示：「彼此稱謂有些改變，但生活跟過往一樣沒什麼差別，只是越來越注重健康，保持運動習慣就變得必不可少！」

▲▼鼓鼓受邀擔任粉紅瑜珈助教。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓受邀擔任粉紅瑜珈助教。（圖／相信音樂提供）

平常就有運動習慣的鼓鼓，分享自己較常做的是傳統瑜珈，這次是他首次嘗試「皮拉提斯」，他說：「聽說皮拉提斯最初是用來治療傷兵和復健的，其實非常適合長時間久坐或久站的人。」在活動中，鼓鼓不僅擔任示範，還化身小助教，親自在人群中「巡邏」為粉絲調整動作。

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這是鼓鼓第一次在戶外進行瑜珈，也是第一次和粉絲一起認真做運動，他坦言這次的體驗十分難忘，更趁著粉絲躺平放鬆的瞬間偷偷與大家自拍合照，並笑笑地表示：「自從一起躺在地上睡覺後，我們的關係又更靠近了！」活動的最後他也鼓勵大家：「希望大家能從中學到實用的動作，放鬆肩頸、舒緩久坐的不適。」也提醒大家自己做運動時要小心，還是要有專業指導更加安全。

▲▼鼓鼓受邀擔任粉紅瑜珈助教。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓親自示範動作。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓除了持續運動外，近期也將與蕭秉治組成的限定團體「GX」前往深圳、杭州與馬來西亞展開「大玩一票」演唱會，為了呈現最佳演出，兩人也在積極訓練體能、歌唱與舞蹈，希望將最精彩的表現獻給粉絲。

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