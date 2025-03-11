親吻金賽綸照片曝光...韓網炸鍋！　金秀賢公司緊急回應了

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的家屬日前在南韓YouTube節目《橫豎研究所》控訴，指金秀賢和金賽綸交往了6年，且當時金賽綸僅15歲，並指控遭金秀賢公司打壓，掀起外界熱烈議論，事後遭金秀賢公司強硬否認喊告，今《橫豎研究所》又爆出金秀賢親吻金賽綸的照片，以及金賽綸生前向金秀賢求救的簡訊，引發韓網輿論譁然。

▲▼金秀賢親吻金賽綸的照片曝光，引發譁然。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

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對此，韓媒《OSEN》詢問金秀賢公司Gold Medalist，對方表示：「我們將在整理好補充的官方回應後，再發布聲明。」態度變得相當謹慎，而經紀公司相關人士也表示：「我們已經注意到《橫豎研究所》的直播內容，目前正在討論應對方案。目前尚無額外的官方立場，會在整理完畢後再向大家說明。」

《橫豎研究所》在11日的直播影片中，公開了金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，並強調手上持有的就是原檔，金賽綸的阿姨也在電話訪問中，證實親吻照和金賽綸發過的貼臉照是同一天拍攝，當時金賽綸只有16歲，更表示照片絕非合成。而簡訊中則透露金賽綸向金秀賢求饒，表示自己收到了將被起訴的通知，但自己真的沒辦法立刻拿出韓幣7億，「我真的做不到，不是我不想，而是我根本無法做到。」更寫：「請救救我… 拜託你，給我一點時間吧。」