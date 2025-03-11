《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

記者蔡琛儀／台北報導

日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》首登全台大銀幕，上週四上映首日即空降開片票房冠軍，全台首週末票房突破1700萬元，創下宮﨑駿數位經典電影開片票房新高，更榮登滿座率最高的新片冠軍。

▲《風之谷》王蟲海報意外超受歡迎。（圖／甲上娛樂提供）

首週特典由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，巧思滿滿的精美設計細節吸引全民爭相收藏裱框，引發現象級「王蟲熱潮」，不少戲院在上映第一天就宣告送完，甚至有戲院老闆自己都沒搶到海報，特地殺去別間戲院買票換特典，並在社群澄清真的沒有「偷偷養在倉庫裡」。

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還有民眾熱心分享王蟲海報的全台戲院庫存回報表，兌換至13日止，後續還有多款珍藏版特典海報即將公開，此外，還可憑電影票根至吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」，消費滿300元，即贈「紀念電影膠捲透卡」乙張，或於線上商店單筆購買《風之谷》或狐松鼠指定商品滿500元，一樣可獲「紀念電影膠捲透卡」乙張，贈品數量有限。

▲《風之谷》女主角娜烏西卡。（圖／甲上娛樂提供）

《風之谷》這次首登全台大銀幕，吸引許多名人進戲院欣賞朝聖，吉卜力動畫迷劉品言表示：「宮﨑駿確實深深影響並治癒了我的一生，而且在這麼早以前，他就在作品裡埋了這麼多議題，是現在我們都還在深究的。」Lulu感慨說：「40年前的電影依舊歷久彌新，要與土地共存共榮的這一件事，到了2025的現在我們好像還是沒做好。」資深音樂人陳珊妮感動表示：「久石讓的主題音樂響起，那是令我感動到寫進〈成為一個厲害的普通人〉歌詞的作品。而娜烏西卡，一個願為所愛的地方，為所愛的人們挺身，成為更善良強大的人，是難忘的女性角色，也是最棒的公主。」