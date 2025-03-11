當直播主被爸爸罵不正經　艾琳兒真的被色醫師背後環抱

記者葉文正／台北報導

勞動環境惡劣讓全台護理師從去年到現在猛爆離職潮！17LIVE直播主艾琳兒Irene曾也是其中一員。面對過勞的工作環境與層出不窮的職場性騷擾，當時的她也是百般無奈。但經歷媽媽過世、加上自己身體也出現紅燈後，她下定決心離開這有毒的工作環境。現在的她以直播主為正職，除了收入穩定，工作時間更是隨心所欲，更滿足她打小就有的表演夢。回想過去渾渾噩噩的職場生活，她說：「直播真的改變我一生！」

▲艾琳兒除了是17LIVE主播外，也是外拍模特兒，工時很彈性。（圖／17直播）



17LIVE直播主艾琳兒有出色的外型與非常不科學的G級上圍，體態玲瓏有致，讓你一看到她就很難不被她吸引，但這優勢卻帶給她不少煩惱，從護校畢業進入職場後，職場性騷擾一直沒少過。「新聞寫的都是真的！很多人模人樣的醫師、甚至是中心主任遇到機會就會對你動手對腳或是開黃腔，要你做小三都有」。她自曝，有次陪中心主任在加護病房看診，平時看起來斯文有禮的主任突然從她身後環抱她，在她耳邊吹氣，說要教她如何幫患者上針，她當下覺得非常噁心。類似的事情不斷上演，有陣子她非常厭惡醫生。

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▲艾琳兒曾被爸爸說不正經。（圖／17直播）



此外，台灣職場對護理人員很不友善，不僅常常超時工作（當時幾乎無法申請加班費），下班後也要隨時待命，艾琳兒說當時上班上得渾渾噩噩，很不快樂。直到媽媽罹癌去世，她自己也意外發現得到甲狀腺癌，因而被迫離開職場休養，這一連串打擊讓她認真省思這是她要的生活嗎？對於人生，她想做什麼事情還很多，但沒有完成，那要繼續蹉跎下去嗎？



因此，雖然術後身體已恢復健康，但想到高壓的工作環境，有時候半夜接到電話會需要衝回醫院處理，她斷然遞出離職單。但因為有養家的經濟壓力，她裸辭在家也不敢閒著，不善廚藝的她，還無師自通學會包水餃。正當生活走入低潮，她在17LIVE開播的朋友知道她的狀況後，推薦她來開播。



她本想拒絕，但後來想給自己機會試試，沒想到意外開啟事業第二春，現在已經是17LIVE的人氣主播之一，平台大小活動會不時看到她的身影，這也一圓她小時候的表演夢。艾琳兒從小就愛表演，還在念幼稚園時，便會衝到社區活動的舞台唱歌跳舞給大家看。本想念華岡藝校，因需要跟哥哥分擔家中經濟，所以配合媽媽的意願念了護校，但她心裡一直知道她有一個表演夢。



艾琳兒開心地說，「直播彌補我童年遺憾，也撐起家中經濟負擔，第一次覺得原來興趣也可以當飯吃，真的很開心接下這份工作。」一開始，她其實不知道要播什麼，但她觀察到要有曝光量，所以堅持每天定時定量開播，讓大家習慣看到她。



個性屬於熱情活力四射的射手座，加上愛聊天以及百無禁忌很敢講幹話的個性，很快地幫她吸引一群粉絲。她也不忘精進自己，為了讓開播內容豐富有趣，學會唱歌與跳舞，不僅用來炒熱直播間氣氛，也一圓她的表演夢。



現在她在17LIVE開播已經六年多了，一開始爸爸其實很反對，覺得這份工作不正經，網路上有很多奇怪的人，但現在有時候會來關心她的開播狀況。看到現在護理師的離職潮，艾琳兒說很開心自己多年前的勇敢決定，她現在希望精進自己的歌藝，有機會到街頭開唱，把歡樂帶給大家。