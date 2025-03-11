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Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

記者王靖淳／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，今（11）日Andy上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，並對家寧一家提出八大指控，透露與對方分手後就被切割、全家人一腳踢開，讓他覺得自己彷彿一個工具人。

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

▲Andy曝分手就被家寧一家切割。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy談到被革除董事一事時表示，他在去年11月收到第一次開股東會的通知，並坦言當時很期待，因為以為自己總算能拿回所賺的錢，沒想到後來換來的只是張媽媽稱「帳目還在結清中」，甚至還狠心地對他說：「你們既然已經分手了，你對公司沒有貢獻了，你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議把你移除董事職位。」

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

▲Andy嘆自己像工具人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

為此，Andy坦言當下非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我錢都還沒拿到，她還要我把股權轉給她，不僅如此，她還要我簽一份保密合約，她要求我不能跟任何人說，有關於公司和眾量級的運營機密，我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人，沒想到分手後這家人變那麼無情。」

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

▲Andy曝自己從股東變員工。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片最後，Andy向家寧的母親喊話：「我無緣的岳母阿，在社會上已和為貴，是妳告訴我的，但是是非對錯妳總要分清楚吧？一個百萬YouTuber，一年平均賺到8位數也算合理吧？總不可能每個月只發5萬的薪水，和微薄的年終獎金就想打發我吧？現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy嘆被家寧全家一腳踢開。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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