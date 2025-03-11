眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情：我一無所有

記者王靖淳／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，今（11）日Andy在頻道上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，並對家寧一家提出八大指控，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

▲Andy公開影片揭露分手內幕。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy指出，他於2016年創立YouTube頻道【眾量級CROWD】，並與前女友家寧一起經營。由於業務增加，他於2017年將銀行帳本和個人印鑑，交給家寧的母親張媽媽協助管理。然而，隨著時間久了，他開始發現自己被排除在公司財務及經營決策之外。

▲▼Andy控訴與家寧分手後對方一家變得無情。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy透露，張媽媽在2018年借用他的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，並自行決定公司股權分配，讓當時未完全明白合約內容的他，只持有25%的股份。此外，Andy指出，自己的薪資從2018年起始終未見增加，儘管頻道收入有明顯的提高，「其實我這10年來，每個月只領到固定薪資和額外微薄獎金，從2018年開始的前7個月，我只領每個月3萬的薪水，2019年7月開始到2024年10月，每個月只領5萬5的薪水，還有每年度很微薄的獎金。」他表示，這些年來即使多次向張媽媽要求查看公司帳目，但都被對方以各種理由推託。

▲▼Andy驚覺自己被借名登記。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy進一步指出，在他與家寧官宣分手後，自己被完全斷了金援，並迫使他搬回租金只有6000元的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。他表示，在去年11月某天，發現自己再也無法登入旗下的YouTube頻道及社群帳號，隨後更被解除董事職務，在第一次股東會上，張媽媽更向他宣稱帳目還在整理中，並要求他轉讓所持股份，甚至還對他說「你們既然已經分手了，你對公司沒有貢獻了，你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議把你移除董事職位。」

為此，Andy坦言當下非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，「我錢都還沒拿到，她還要我把股權轉給她，不僅如此，她還要我簽一份保密合約，她要求我不能跟任何人說，有關於公司和眾量級的運營機密，我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營10年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人，沒想到分手後這家人變那麼無情。」

▲▼Andy公開時間軸。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

面對這一連串錯愕的變故，Andy表示已透過律師向張媽媽發出存證信函，試圖追回自己應得的財務，但得到的回應卻是，對方用他的名字只是作為借名註冊，並要求他配合辦理股權轉移，讓他感到相當不滿，「其實我的心情一直處於相當的內耗，我要的只是一件事，查清楚帳目的真相。」