眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版：一家人好可怕

記者王靖淳／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，今（11）日Andy上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，並對家寧一家提出八大指控，影片曝光後立即掀起討論，就連家寧IG最新貼文底下都出現大批網友洗版狂罵。

▲Andy、家寧去年10月證實分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

影片中，Andy提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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▲Andy指控家寧一家在他們分手後變得無情。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy進一步指出，因為分手後被斷了金援，迫使他搬回租金6000元的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。他表示，在去年11月某天，發現自己再也無法登入旗下的YouTube頻道及社群帳號，隨後更被解除董事職務，在第一次股東會上，張媽媽更向他宣稱帳目還在整理，並要求他轉讓所持股份，甚至還對他說「你們既然已經分手了，你對公司沒有貢獻了，你只占公司的25%，所以我本人和張家寧共同決議把你移除董事職位。」

▲▼網友洗版家寧IG。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

為此，Andy坦言當下非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話。影片曝光後，大批網友湧入家寧的IG最新貼文底下洗版，「還錢喔」、「一家人好可怕」、「妳媽太誇張了吧」、「把Andy的錢還給他，良心在哪裡？」

▲▼網友洗版家寧IG。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）