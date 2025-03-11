記者蔡宜芳／綜合報導

知名YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」日前上傳新片，內容是探訪「陽明山新景點」。然而，他們在水圳放鞭炮嚇蝙蝠的舉動，引發了爭議，台北市蝙蝠保育學會更發文痛批「惡劣」。對此，「欸你這週要幹嘛」於11日發出道歉聲明，表示願意負責。

▲欸你這週要幹嘛新片引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛）

「欸你這週要幹嘛」表示，他們在觀眾的提醒下，意識到影片中的行為對生態環境，特別是蝙蝠的棲息地，造成了不良影響，「對此我們為這不良的示範鄭重道歉。」目前已將影片下架。

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▲北市蝙蝠保育學會發文。（圖／翻攝自Facebook／台北市蝙蝠保育學會）

聲明中提到，拍攝當天由當地居民帶領，並記錄了居民燃放鞭炮的過程。然而，蝙蝠對環境變化與人為干擾非常敏感，拍攝團隊在過程中未能充分考量及注意，導致對蝙蝠生態的影響，「作為旅遊內容創作者，我們應該將『尊重自然與環境保育』放在首位，這次是我們對環境意識不足，導致不適當的行為，對此我們誠摯道歉。」

此外，「欸你這週要幹嘛」透露，目前已積極與相關管理單位聯繫說明，若有任何罰則與罰鍰，他們將會負全責。同時，他們也已主動致電台北市蝙蝠保育學會，向辛苦維護生態保育的單位致上最大歉意，並表達若未來有可以協助的地方，他們將不遺餘力。

「欸你這週要幹嘛」表示，身為公眾人物，對於生態保育意識不足而作出不好的示範，他們向所有關心此事的朋友、生態專家及保育團體致上最誠摯的歉意，「未來拍攝時，我們會更謹慎評估，並以尊重生態為前提進行創作，希望透過我們的影響力，讓更多人意識到生態保護的重要性。」

▲欸你這週要幹嘛道歉。（圖／翻攝自Facebook／欸你這週要幹嘛）

【欸你這週要幹嘛道歉聲明】

今天我們將「陽明山新景點」下架了，感謝大家的關心及提醒，我們意識到這次影片中的行為對生態環境，特別是蝙蝠的棲息地，造成不良影響，對此我們為這不良的示範鄭重道歉。

拍攝當天由當地居民帶領，而過程中記錄居民燃放鞭炮一事，蝙蝠對環境變化與人為干擾非常敏感，但我們在拍攝過程中未能充分考量及注意，而對牠們的生態造成影響。作為旅遊內容創作者，我們應該將「尊重自然與環境保育」放在首位，這次是我們對環境意識不足，導致不適當的行為，對此我們誠摯道歉。

我們今天已積極與相關管理單位聯繫說明，若認有任何罰則與罰鍰，我們將會負起全責；同時並已主動致電台北市蝙蝠保育學會，向辛苦維護生態保育的單位致上最大歉意，表達若未來有我們可以協助的地方，我們也將不遺餘力。

身為公眾人物，對於生態保育意識不足而作出不好的示範，我們向所有關心此事的朋友、生態專家及保育團體致上最誠摯的歉意。未來拍攝時，我們會更謹慎評估，並以尊重生態為前提進行創作，希望透過我們的影響力，讓更多人意識到生態保護的重要性。

再次感謝大家的提醒，並對造成的影響深表歉意。