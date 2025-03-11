她曾是《星光》踢館魔王　她消失螢光幕N年...近況曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

演唱組合「OST 泰雅的後代」由曾靜玟、黃詩甜、蔣玉傑組合而成，相隔兩年推出全新EP《最好的 Blaq bay qu...》，團員黃詩甜在籌備EP過程中，不僅結婚晉升人妻，也當了人母迎來寶寶，如今更順利發行EP，她不忘放閃告白：「此刻的自己，整個狀態都是最好的。〈最好的〉是寫給我先生的，創作過程剛好見證了我人生中一個很重要的階段！」

▲「OST 泰雅的後代」由曾靜玟（左起）、黃詩甜、蔣玉傑組合而成。（圖／以馬內利音樂工作室提供）

獨立團體出資發片不容易，這次能再合體發行音樂作品，曾靜玟充滿感激，先是補助協助，「讓我們能繼續把音樂上的能量繼續注入到族語作品裡，也很謝謝兩位團員和製作Team的每一個人，互相協助和信任，當中又遇到詩甜結婚生小孩，很多不確定性和感覺不可能的事，都一一被克服了，能完成作品真的缺一不可！」

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蔣玉傑更辭掉原本工作專心做音樂：「在這段期間也收穫了好多，在辭掉原本工作後做了很多預備，像是去街唱、上節目、甚至也發行個人單曲及以自己的首次創作獲臺灣原創流行音樂大獎佳作。」黃詩甜生完孩子、又生出這張作品，簡直是一次拼兩胎，她直呼：「一路走來經歷了許多挑戰與努力，能夠順利完成作品，內心充滿感激。所有幫助我們的朋友，沒有這些力量，這張作品不會這麼順利誕生。」

▲「OST 泰雅的後代」推出全新EP《最好的 Blaq bay qu...》。（圖／以馬內利音樂工作室提供）

呼應專輯名稱，曾靜玟認為：「我感覺最好的一點就是我很努力活在當下，把每一刻都當作是多得到的，很珍惜現在能有工作室有錄音室，能有一群人信任你，把某部份的拼圖交到自己手上，一起完成藍圖的感覺！」蔣玉傑得意說：「團體在舞台上好好唱歌的樣子，對我來說就是最好的，因為很有魅力，這樣說起來可能有點自戀，但我時常會看OST舞台上的影片，覺得我們好有魅力，很吸引人。」黃詩甜則特別有感觸：「這一路走來，每一個環節都讓我感受到生命的圓滿，現在的我擁有愛、音樂，一切都在最好的時刻發生，所以我認為這就是『最好的』。」